Vučić najavio novu pomoć za mlade, ako ne izgubi izbore

On je rekao da nije razlog to što će neko od njih da kupi patike ili da izvede momka ili devojku na ručak, te da će neki od njih taj novac po prvi put da osete kao nešto što je njihovo, što su zaradili, kao i da to rađa odgovornost prema novcu i prema državi, da će po prvi put znati da poštuju to što su zaradili, a ne dobili od roditelja.

Podsećamo, i dalje su u toku prijave za novčanu pomoć od 100 evra za mlade od 16 do 29 godina, koja treba da bude isplaćena prvog februara.

Do sada se za ovu vrstu pomoći prijavilo skoro milion mladih ljudi.