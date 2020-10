Vučić: Do podneva zaraženo 1.195 ljudi, i dalje bez uvođenja novih mera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, nakon sastanka sa direktorima svih kovid bolnica u zemlji, da je danas najteži dan od početka epidemije jer je do podneva registrovano 1.195 zaraženih koronavirusom. On je istakao da neće biti uvođenja novih mera, ali da će se strogo sankcionisati kršenje postojećih.

Vučić je rekao da će danas biti više od 1.200 kovid pozitivnih, a da su od ukupnog broja zaraženih danas do podneva, 602 osobe na teritoriji Beograda.

Dodao je da je sa direktorima kovid bolnica razgovarao o sveobuhvatnom funkcionisanju zdravstvenog sistema i da neće biti novih mera, ali da će se strogo sankcionisati kršenje postojećih.

“Nismo ulazili u mere, to ostavljamo štabu stručnih ljudi. Mi smo se bavili pomaganjem tim ljudima u sprovođenju njihovih mera”, rekao je Vučić.

“Veoma oštro ćemo sankcionisati, one koje ne poštuju uvedene mere, to ćete već u danima koji su pred nama videti. Mi ne možemo da zatvorimo ekonomiju, život. Ono što je apsolutno minimalno to će morati da se poštuje”, dodao je on.

Istakao je da se razmatralo kako da se suprotstavimo zabrinjavajućim brojkama i šta može da se uradi kako bi se dodatno opremile bolnice.

Vučić je rekao da će biti proširenja kapaciteta za kovid pacijente, ali da se posebno razgovaralo o tome kako da non kovid pacijenti ne budu uskraćeni za negu i zdravstvenu zaštitu.

“Brojke svakako brinu, ali uz zabrinjavajuće brojke, situacija je značajno bolja nego u drugim delovima Evrope”, rekao je predsednik.

On je najavio i da je doneta odluka da do kraja godine, svi zdravstveni radnici, njih 120.000, dobiju jednokratnu podršku od 10.000 dinara, a da stalno povećanje plata od 1. januara ide upravo njima.

Najavio je da se razmatra gde imamo probleme sa stučnim kadrom, kako bi se ubrzala obuka specijalista i internista za upotrebu respiratora.

Naglasio je da je situacija posebno teška u Beogradu i Kragujevcu.

“Mi već danas otvaramo 30 novih ležajeva u Dragiša Mišović. Sutra će biti prošireni kapaciteti u Zemunskoj bolnici, i dalje će deo biti non kovid. Slično ćemo i sa pančevačkom bolnicom, a sledeća koju ćemo otvarati je Gradska bolnica, ali još nismo došli do toga”, rekao je Vučić i dodao da ma koliko su brojevi teži, i dalje stvari držimo pod kontrolom.

Istakao je da je problem to što nam je veliki broj lekara zaražen.

“U magacinu, pre nego što budu opremljene ove dve bolnice, imamo 955 stabilnih kliničkih respiratora, mobilnih 114, mi smo spremni”, rekao je predsednik.

On je rekao i da je protiv gripa registrovano više od 400.000 ljudi, a da iz Mađarske stiže još 50.000 vakcina, iz Nemačke još 200.000, a da će pokušati još 200.000 vakcina da nabavi.

“Srbija je danas u pet najboljih zemalja Evrope, ali to se promeni za dan, dva dana, neodgovornim postupcima. Niko ne kaže da neko treba da prestane da živi, da izbegavamo događanje od 300 ljudi, da ne gledamo kako ćemo da prevarimo državu pa pustimo splav da plovi”, naveo je Vučić.

Govoreći o vakcini protiv koronavirusa, on je rekao da je “tu sad trka ko će koga da registruje, a ko koga neće”.

“Ljudi moraju da razumeju da je mesec dana prednosti u dobijanju spas za državu. Potpisali smo sa ugovor Fajzerom, tu bi trebalo minimalna količina da dođe do nove godine, a do kraja marta 350.000. Razgovaramo sa Kinezima, sa Rusima ali im nisu registrovane vakcine”, rekao je Vučić i dodao da će “u našoj zemlji sve vakcine za sve građane da budu besplatne”.

“Sve više ljudi imamo na respiratorima, sve više ljudi ulazi u bolnice. Lagao bih kada bih rekao da smo na bilo koji način u panici, situacija je za brigu, ali nismo uspaničeni”, naveo je.

Izvor: insajder.net