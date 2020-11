Vučić: Danas najteži dan, već jutros smo imali 47 preminulih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija već jutros, satima pre konačnog dnevnog preseka, imala 47 preminulih od koronavirusa i da će, po svim parametrima, današnji dan biti najteži od početka epidemije.

“Situacija u bolnicama je teška, jer kad pregledate svaki dan 10.000 ljudi, a 1.000 morate da smestite u bolnice, a mesta nema, jasno vam je kakva je situacija”, rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Ako ne budemo disciplinovani i odgovorni, približavaćemo se katastrofalnoj situaciji, upozorio je on.

Kada je reč o vakcini, Vučić je naglasio da se svi trude da ona bude pronađena, ali da, realno, Srbija nema stručnjake koji mogu da je naprave.

“Tek nekoliko zemalja to može. Trudićemo se i postarati da budemo među prvim malim zemljama koje će imati vakcinu”, rekao je Vučić.

Pričamo da korona ne postoji, a ubila nam je 1.300 ljudi, rekao je Vučić i upitao da li to smeju da kažu onima koji su izgubili najmilije.

“Vakcina je pobedila svo zlo i boleštine na ovom svetu. Da sam rekao da neću da primim vakcinu, rekli bi da nije bezbedna. Prvi sam spreman da primim odakle god da dođe, iz koje god zemlje, toliko verujem u zdravstveni sistem. Ja ću prvi da preuzmem rizik, a rekli bi – on to sebe spasava. Čekaću, pa šta mi oni kažu, to ću da uradim. Meni je svejedno, važno mi je da narod dobije vakcinu”, rekao je Vučić.

izvor: n1info.com