Vučić: Danas je najteži dan od početka epidemije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas najteži dan po pitanju broja umrlih i zaraženih od koronavirusa, od početka epidemije. On je, prilikom dodele odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama u borbi protiv koronavirusa, izjavio da je nemoguće vratiti dug laureatima i da je reč o izuzetnim ljudima koji su pomogli državi, narodu i društvu kad je to bilo najteže.

Uz predsednika Srbije, svečanosti u Predsedništvu je prisustvovao epidemiolog i član vladinog Kriznog štaba Predrag Kon, od danas nosilac ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena, kao i premijerka Ana Brnabić.

“Vratili su kao što niko nikad nije vratio dug svom narodu. Neretko se pitam i kako su uspeli da pronađu svu tu snagu u sebi i kako im ništa nikada nije bilo teško. Oni su tiho i bez kukanja pružali našem narodu sve što im je potrebno. Reč je o časnim i odgovornim ljudima, čiji odnos prema životu zaslužuje da zauvek ostane primer. Želim da se zahvalim vama, doktore Kon, i da vam kažem da znam da vam nije bilo lako i jednostavno. Znam da radite najteži posao u državi za koji malo ko ima poštovanja ”, istakao je Vučić, napominjući da je danas najteži dan od početka epidemije u Srbiji.

“Danas je najteži dan i zvanično za Srbiju, što se tiče pandemije koronavirusa. Ipak, proporcionalno broju stanovnika smo i dalje među pet najboljih evropskih zemalja. Zahvalan sam Predragu Konu, jer je verovao u državu i naše zdravstvo i zato što nije tražio razloge da napadne državu, iako je to uvek najlakše. Vi ste stali na liniju odbrane naroda, građana i države. Sa mnogo digniteta ste branili vrednosti i ljude. To nije bio vaš stručni posao, morali ste da preživite najgore moguće uvrede. Beskrajno sam vam zahvalan što ste na to pristali”, poručio je Vučić epidemiologu Konu.

“Ovde imamo i nagrađenu jednu ženu, Muameru Turković. Lično sam insistirao da bude nagrađena. Nju su pokušali da osude jer je infuziju dala devojčici ispred bolnice, a ne u bolnici, jer nije želela da dete bude zaražena kovidom. Ovde su ljudi koji su rizikovali svoje živote, a koji su na svaki mogući način odbranili našu zemlju i ljude. Pred vama je mnogo posla i problema koje ćete morati da rešavate, ali sam siguran da ćete uspeti”, naveo je Vučič, dodajući da su nagrađeni i pojedini novinari.

“Nekim novinarima nismo dali odlikovanja, ali to ćemo da ispravimo 15. februara na Sretenje. Neki su se posebno isticali, ulazili u crvenu zonu, oblačili skafandere i trudili se da blagovremeno obaveste javnost sa kakvim se problemima suočavamo. Želim da čestitam svim laueratima. Zahvaljujući njima smo sačuvali mnogo života. Svim građanim čestitam praznik, ovo priznanje je obaveza više za laureate da još uspešnije rade i grade budućnost Srbije”, naglasio je Vučić, a prenosi “Nova.rs”.

