VUČIĆ ČESTITAO NOVOJ VLADI NA IZBORU: “Za mene je važno da vlada ispuni rezultate koje su zacrtali”

Vučić čestitao novoj Vladi na izboru

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na RTS- u čestitao je novoj Vladi na izboru i poželeo im naporan rad.

– Za mene je važno da vlada ispuni rezultate koje su zacrtali. Za mene to znači poboljšanje životnog standarda, Ekspo o kojem ćemo govoriti – rekao je Vučić.

– Vidim Srbiju 2027, 2028. kao jednu od najuspešnijih zemalja u regionu, najbogatiju.

– Verujem u vladu, njene uspehe i očekujem da će naporno da rade – rekao je Vučić.

Podsetimo, danas je izabrana nova Vlada Republike Srbije.

Mandatar za sastav Vlade Miloš Vučević predstavio je juče ekspoze i sastav. Poručio je da će ovo biti vlada kontinuiteta, da će članstvo Srbije u. EU biti i dalje spoljnopolitički prioritet, te da će najveći izazov biti očuvanje suvereniteta i celovitosti, odnosno borba za KiM.

Mandatar Vučević izjavio je da su u vladajućoj koaliciji ponosni na projekat “Beograd na vodi”, da se raduju nastavku njegovog razvoja i da smatraju da je on od koristi ne samo za glavni grad, nego i za celu Srbiju.

– I ne vidim zašto briga i nervoza oko cene kvadratnog metra stambenog ili poslovnog prostora tamo. To je pitanje tržišta i to je pitanje za one koji investiraju. Tržište diktira i cenu kvadratnog metra i ponudu, odnosno potražnju. Nigde nisam shvatio i nisam našao vezu između cene noćenja u jednom hotelu i minimalne zarade – rekao je Vučević odgovarajući Dobrici Veselinoviću iz Zeleno-levog fronta.

Posle glasanja ministri i predsednik vlade Miloš Vučević polažu zakletvu pred poslanicima

– Od 213 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju za predlog je glasalo 152. Protiv predloga glasalo je 61 narodnih poslanika. Uzdržanih nije bilo, odsutnih je 37 narodnih poslanika. Nije bilo narodnih poslanika koji nisu želeli da glasaju – rekla je predsednica Narodne Skuština Ana Brnabić i dodala.

Pošto je za predlog Vlade glasalo 152 poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika konstatujem da Narodna Skupština usvojila program i izabrala Vladu u predloženom sastavu.

Vlada je izabrana, za njen izbor glasala većina od 250 narodnih poslanika, a četvorogodišnji mandat počinje da joj teče od polaganja zakletve.

Kako je predviđeno Ustavom Srbije, Narodna skupština istovremeno glasa o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade. Nova Vlada Srbije imaće 31 člana, od čega pet ministara bez portfelja, a trećinu kabineta Miloša Vučevića činiće nova imena u odnosu na prethodnu vladu na čijem je čelu bila Ana Brnabić.

ZaječarOnline/Hypetv/O.B.