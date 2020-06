Vojislav Šešelj posetio Zaječar: Sledeće godine na lokalne izbore izlazimo sami, ne isključujemo koaliciju sa Boškom Ničićem

Dr Vojislav Šešelj danas je posetio Zaječar, obratio se građanima i osvrnuo se na program stranke, parlamentarne izbore i lokalne izbore naredne godine u Zaječaru.

Lider Srpske radikalne stranke je gostujući u Zaječaru poručio građanima da njegova stranka očekuje dobre rezultate na parlamentarnim izborima, kao i u Knjaževcu gde učestvuju na lokalnim izborima.

„Na republičkom nivou želimo još više glasova i poslaničkih mandata i da nastavimo da budemo opozicija kao i do sada, jer smo do sada bili najkvalitetniji u tom pogledu. Nismo izlazili iz Skupštine niti pravili incidente, već smo napadali zakonske projekte u kojima nešto nije bilo u redu i raskrinkavali ministarske afere. Nastojimo da nastavimo da to radimo sa većim intenzitetom i većim brojem poslanika“, kaže Šešelj.

Na pitanje da li SRS planira da ponovo uđe u koaliciju na lokalu sa aktuelnim gradonačelnikom Zaječara, Boškom Ničićem, Šešelj je rekao da o tome još nisu razmišljali, ali da će na izbore u Zaječaru naredne godine verovatno izaći samostalno.

„Ne isključujemo tu mogućnost. Bili smo u koaliciji na lokalnom nivou sa mnogim strankama, pa i sa naprednjacima, ali i sa DS-om. Možda je bolje da sami izađemo na izbore, pa nakon toga pravimo koalicije. To je uvek bolja varijanta nego koalicija pre izbora.“, rekao je Šešelj.

Kada je reč o parlamentarnim izborima, Dr Vojislav Šešelj je rekao da nije baš sve prošlo po Ustavu i zakonu.

„To nije smelo da se desi. Dobro je što je smanjen cenzus za šta smo se svi založili, ali nikako ne valja što je overavanje za republičke izbore prebačeno na opštinske službenike jer je napravljen haos i niko ne zna ko je zaista skupljao potpise. Očigledno je da su naprednjaci sakupljali potpise za mnogo malih, „divljih“ stranaka koje su tek formirane. Građani se prevare i glasaju za te male stranke koje ne pređu cenzus, a ti glasovi u krajnjoj raspodeli uzmu naprednjaci“, rekao je Šešelj.

Na pitanje da li misli da se podaci o zaraženim od korone skrivaju od javnosti, Šešelj je rekao da ne veruje u to i da niko nema razloga da to radi, ali da se ipak moramo čuvati, pogotovo starije generacije.

„Moramo ipak biti oprezni i ako izadje vakcina, vakcinisati. Ja bih se konkretno vakcinisao vakcinama napravljenim u Kini ili Rusiji, ili ako eventualno naši naprave“, kaže Šešelj.