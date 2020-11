Voćnjak oko Fabrike vode: Imaju li Zaječarci razloga za brigu?

Uređenje zemljišta za podizanje voćnjaka, na Grljanskom putu u Zaječaru, u neposrednoj blizini Fabrike vode izazvalo je veliko uznemirenje javnosti. Budući da se u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji voćnjaci više puta tokom godine tretiraju hemisjkim sredstvima a kako se parcela sa tri strane graniči sa Fabrikom vode, iz koje se Zaječarci snabdevaju pijaćom vodom, postavlja se opravdano pitanje, imaju li građani razloga za brigu?

Podizanje voćnjaka je ozbiljna investicija i podrazumeva niz neophodnih radnji koje su uzročno-posledično povezane i važno je izvršiti dobru procenu pre donošenja odluke o tome da li da se krene u ovaj posao. Najozbiljnija pripremna radnja je izbor lokacije, koja između ostalog, podrazumeva ispitivanje kvaliteta zemljišta, povezanost sa ostalom infrastrukturom, dostupnost vode za navodnjavanje…

Po svemu sudeći, na ulazu u Zaječar iz pravca Niša, na Grljanskom putu postoji parcela koja ispunjava sve gore navedene preduslove da se investicija podizanja voćnjaka realizuje. Radi se o poljoprivrednom zemljištu na parceli broj 7673/1 površine nešto manje od 12 hektara, koja je prema podacima eKatastra nepokretnosti u državnom vlasništvu i na kojoj je imaoc prava Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja – u stečaju.

Upravo ta lokacija izabrana je za podizanje voćnjaka, kako se nezvanično moglo čuti, određene sorte jabuke. Da se u realizaciju podizanja voćnjaka krenulo, definitivno svedoče fotografije sačinjene u junu 2020. godine, gde se jasno vidi da je izvršena priprema zemljišta, postavljeni betonski stubovi na kojima se postavlja mreža za protivgradnu zaštitu, postavljena creva za sistem navodnjavanja i na pojedinim mestima iskopani otvoreni kanali za odvodnjavanje.

Činjenica da se pomenuta parcela sa tri strane graniči sa Fabrikom vode, da je vazdušnom linijom udaljena od Zdravstvenog centra svega 200-300 metara i isto toliko od lokacije na kojoj se nalaze reni bunari Fabrike vode (pumpna postrojenja), izazvala je veliko nezadovoljstvo građana Zaječara i zabrinutost da li će podizanje takvog zasada i kasnije tretiranje hemijskim sredstvima imati uticaj na kvalitet vode za piće.

Ukoliko dođe do podizanja voćnjaka, zabrinutost građana je opravdana tvrde poljoprivredni stručnjaci. U procesu savremene proizvodnje, upotreba pesticida je nužnost jer bez njihove primene ne može se postići odgovarajući kvalitet i visok prinos. Prema njihovim rečima, proizvodnja jabuke podrazumeva strogi program zaštite i program prihrane, što u praksi znači da zavisno od vremenskih uslova i stanja biljaka, tretiranje hemijskim sredstvima se tokom godine vrši najmanje 20 a može biti i 30 puta. Za svako hemijsko tretiranje kombinuje se uglavnom 3-4 preparata od kojih neki imaju period karence (vreme koje mora da protekne od poslednje primene pesticida do berbe) i do 35 dana.

Za prskanje voća koriste se traktori na kojima su zakačeni veliki atomizeri koji raspršuju rastvor hemikalija gde se stvara “oblak otrova” koji pored listova biljaka završava i u atmosferi a nakon toga deo hemikalija završava i na samom zemljištu, što prilikom padavina kada se spere sa listova što u opalom lišću u voćnjaku.

Od bivših zaposlenih nekadašnjeg Instituta dobili smo podatak da je pomenuta parcela i ranije bila poljoprivredno zemljište i da je korišćena kao ogledno polje, ali da je zbog blizine Fabrike vode uvek sađena kultura koja ne zahteva hemijsko tretiranje, a prema njihovim rečima poslednjih godina dok je Institut radio tu je bio suncokret.

Poljoprivredni inžinjeri sa kojima smo razgovarali o ovoj temi, ne mogu da potvrde da bi buduće tretiranje voćnjaka ukoliko dođe do njegovog formiranja moglo da utiče na kvalitet vode, zbog blizine Fabrike vode, jer to nije njihova struka, ali su saglasni da bi stanovnici naselja Grljanski put, koje se nalazi preko puta pomenute parcele, a zbog blizine voćnjaka, bili izloženi štetnim uticajima.

Pored potencijalne opasnosti od izloženosti štetnim uticajima hemikalija, dodatnu glavobolju meštani Grljanskog puta imaju i prilikom velikih padavina. Naime, nakon uređenja zemljišta na pomenutoj parceli i uklanjanja prirodnih brana, usled velike količine bujičnih voda dolazi do plavljenja njihovih dvorišta, podruma i kuća. Poslednji takav slučaj desio se sredinom juna ove godine o čemu je portal Zaječar Online obavestio javnost a hitno rešenje ovog problema zatražili su i odbornici u Skupštini grada Dragana Rašič i Miloš Stojadinović na redovnoj press konferenciji.

Oni su tada apelovali na Gradsku upravu da hitno preduzme mere i spreči podizanje voćnjaka i umiri strepnje građana, jer je voćnjak planiran odmah do Fabrike vode, tako da se građani brinu i za sam kvalitet vode i zemljišta zbog hemikalija kojima se tretiraju voćke.

Tokom obilaska “sporne parcele” a u cilju izveštavanja javnosti vezano za budući voćnjak i eventualni štetni uticaj zbog blizine Fabrike vode 16.06.2020. urednik portala Zaječar Online Vladan Stanković, pokušao je da od VD direktora JKP “Vodovod” Nikole Šarčevića dobije precizne podatke i dodatne informacije ali je Šarčević to odbio.

“Ne želim da dajem izjavu, šta god da kažem vi ćete napisati ono što vama odgovara” – rekao je tada Šarčević pred nekolicinom zaposlenih JKP “Vodovod” i nekoliko meštana Grljanskog puta.

Njemu je tom prilikom ponuđeno da izjava bude snimljena i integralno preneta, ali je on i to odbio. Šarčević nije želeo da otkrije ni da li ima saznanja ko je zakupac parcele ili ko planira da podigne voćnjak.

U tom momentu u javnosti se uveliko špekulisalo da će voćnjak oko Fabrike vode podići kompanija “Delta agrar” a odbornik Nenad Ristović je na press konferenciji zbog poslovnog odnosa pomenute kompanije i JKP “Vodovod” Zaječar izneo optužbe da ovo javno preduzeće vodi kriminalni klan.

VD direktor Šarčević je u svom saopštenju odbacio ove optužbe i zatražio javno izvinjenje od Ristovića zbog ovih reči uz napomenu da će ako do toga ne dođe zadovoljenje pravde potražiti sudskim putem.

Da li voćnjak može biti na toj lokaciji i ko je zakupac zemljišta?

Prema informacijama do kojih je došao portal Zaječar Online, prilikom podizanja voćnjaka, investitor nije u obavezi da izradi studiju procene uticaja na životnu sredinu.

Aktivistkinja Iva Marković iz Udruženja “Pravo na vodu” kaže za portal Zaječar Online da je Zakonom o vodama regulisana zona sanitarne zaštite na područjima koja se koriste kao izvorišta za snabdevanje vodom za piće.

“Postoje tri zone sanitarne zaštite i to: šira zona zaštite, uža zona zaštite i zona neposredne zaštite, i Pravilnikom je uređeno i kojim zonama nije dozvoljena upotreba pesticida, herbicida i insekticida ali te zone zaštite se odnose isključivo na izvorište.” izjavila je Iva Marković.

Po njenom mišljenju u konkretnom slučaju to važi za oblast zahvata na Grliškom jezeru, dok se voda do Fabrike vode dovodi cevima i ona nema status izvorišta.

Ona dodaje da postoje situacije u kojima nije baš sve do detalja regulisano propisima u odnosu na realno stanje na terenu i da bi svakako nadležni organi trebalo da se pozabave ovim slučajem ukoliko dođe do zasada voćnjaka.

Prema Pravilniku o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja, postoji obaveza da prva i druga zona sanitarne zaštite budu jasno i vidljivo označene tablom dimenzija 1m x 80cm i obaveštenje da pristup nije dozvoljen, pa kako takvih tabli oko Fabrike vode nema, upućuje nas na zaključak da ta oblast ne spada pod zonom sanitarne zaštite prema Zakonu o vodama.

U izjavi za portal Zaječar Online, Petar Ličinić, stečajni upravnik Centra za poljoprivredna i tehnološka istraživanja – u stečaju nije mogao da pruži preciznu informaciju ko je zakupac zemljišta na pomenutoj parceli.

“Ja sam od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika postavljen za stečajnog upravnika sredinom 2019. godine i mogu da potvrdim da od mog imenovanja do danas za konkretnu parcelu nisam sklopio Ugovor o zakupu ni sa jednim fizičkim ili pravnim licem. Da li je neko pre toga to uradio ili je neki drugi organ to u međuvremenu učinio, ja u ovom trenutku nemam informaciju” – izjavio je Ličinić.

On je pojasnio da je slučaj stečaja Centra za poljoprivredna i tehnološka istraživanja vrlo kompleksan i obiman i da ima dosta sporova, među kojima i sudksi sporovi o vlasništvu nad zemljištem koji su trenutno pred Ustavnim sudom. Centar je u eKatastru zaveden kao imaoc prava a država kao vlasnik, pa postoji mogućnost da je neki republički organ ili jedinica lokalne samouprave dala pomenutu parcelu u zakup mimo njega kao stečajnog upravnika, ali smo dobili uveravanje da će pokušati da u arhivi dokumentacije proveri da li je možda prethodni stečajni upravnik sklopio Ugovor o zakupu, medjutim odgovor nam nije stigao do zaključenja ovog teksta.

Imaju li Zaječarci razloga za brigu?

Na osnovu svega iznetog razloga za brigu ima, ali na osnovu najnovije situacije na terenu i tvrdnjama iz kompanije “Delta agrar” razloga za brigu i zabrinutost u ovom trenutku nema!

Naime, pred kraj istraživanja ove vrlo kompleksne teme, do naše redakcije stigla je informacija da se “Delta povlači” i da odustaje od zasada voćnjaka na pomenutoj parceli, kao i da je započeto uklanjanje postavljenih sistema za navodnjavanje.

Slike sa lica mesta to trenutno i potvrđuju, stubovi su urasli u travu a creva predviđena za sistem za navodnjavanje kojih je ranije bilo sada su uklonjena:

Kako je redakciji Zaječar Online potvrđeno u kompaniji “Delta Agrar”, zemljište kod Fabrike vode jeste zakupljeno od strane ove kompanije, ali voćnjaka tu još uvek nema, niti će ga biti, tako da građani Zaječara i stanovnici na Grljanskom putu za sada nemaju razloga za brigu.

“Ne postoji opasnost od voćnjaka jer voćnjaka nema! To zemljište jeste u zakupu, ali voćnjak nije zasađen i formiran, tako da zemljište nije tretirano bilo kakvim hemikalijama, niti će biti tretirano. Za sada nije u planu formiranje voćnjaka na tom zemljištu”, poručili su iz “Delta Agrara” u Zaječaru.

Zvaničnu informaciju zbog čega se od ovog posla odustalo i da li je na to uticalo neraspoložnje javnosti ili eventualna zabrana nekog državnog organa iz kompanije “Delta agrar” nisu želeli da komentarišu. Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, ova kompanija je kupila zemljište na putu ka Boru i tu će biti preseljena oprema koja je bila postavljena na parceli oko Fabrike vode.

Ipak, na rubu pomenute parcele koji je udaljen od fabrike nešto više od 200 metara uočeno je da zasad voća ipak postoji što dokumentujemo i fotografijom ispod, ali nam je na terenu od radnika koji nisu želeli da im se pominju imena, rečeno da će to sve biti izvađeno i preseljeno a da trenutno na tom posedu ima i sadnica koje nisu zasađene na prospisnoj dubini već su samo ukopane u zemlju da ne bi izmrzle.

Odgovor na pitanje zbog čega se od podizanja voćnjaka na ovoj parceli odustalo zasada ostaje nepoznat, ali je opšti utisak da je ovog puta pritisak javnosti urodio plodom, da li kod same kompanije da sama odustane od ovog u najmanju ruku “problematičnog”projekta ili usled reakcije državnih organa, svakako Zaječarci za sada mogu da odahnu, makar dok nekom ponovo ne padne napamet da učini nešto slično ili se možda desi da neko nadležan ovo područje oko fabrike vode proglasi zaštićenim područjem!