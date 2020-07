Vitku Blagojeviću iz Zaječara nevreme urušilo kuću (FOTO)

Nevreme koje je nedavno pogodilo Zaječar, ostavilo je za sobom materijalnu štetu na pojedinim domaćinstvima u gradu. Sa štetom se suočio i penzioner Vitko Blagojević iz Zaječara, kome su dve lipe pale na kuću.

Vitko Blagojević, penzioner iz Zaječara, ovih dana ne zna kako će sam da popravi krov, koji se urušio nakon nevremena u Zaječaru. Naime, Vitku su dve lipe pale u dvorište i uništile mu krov i šupu.

S obzirom da se radi o dotrajalim stablima lipa, koje se nalaze na državnom zemljištu, on je pomoć potražio od gradskih čelnika. Međutim, nadležni mu nisu izašli u susret.

„Otišao sam prvo do Gradske uprave u Zaječaru. Zatražio sam da razgovaram sa gradonačelnikom Ničićem, ali radnik obezbeđenja me je uputio na Komunalnu policiju. Iz Komunalne policije su mi poručili da je reč o zemljištu koje pripada „Železnicama Srbije“ i da oni tu nisu nadležni. Obratio sam se i „Železnici“, u kojoj sam radio 40 godina, ali su mi takođe rekli da nisu nadležni za to zemljište. Ja sam ne mogu da renoviram kuću“, započinje priču Blagojević, koji dodaje da je jako teško ukloniti ovo drveće.

Vitko kaže da ima i zdravstvenih problema, te da je materijalna šteta velika, ali da on pokušava sam da sa svojom skromnom penzijom štetu sanira.

„Radi se o dotrajalim stablima lipa, za koje niko nije mario. Bilo je dovoljno da bude malo jače nevreme i da ih iščupa iz zemlje. Uništeno mi je 50 metara letvi i 200 metara crepa, kao i oluk. Šteta se procenjuje na nekih 40.000 dinara. Ja sam penzioner i koliko toliko trudim se da nabavim materijal. Iako sam nedavno operisan, pokušavam da sam popravim kuću, a nadležni se i dalje ne oglašavaju, bar da dođe neko da pomogne da se uklone stabla“, rekao je Blagojević.

Do sledećeg nevremena, Vitko se trudi da sebi obezbedi krov nad glavom. Svaki dan ustaje sa strepnjom da ponovo ne bude oluje, jer strahuje kako će proći kada bude ponovo pala kiša.