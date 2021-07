Visoke temperature u Zaječaru do čak 39°С

U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 18°С do 26°С , a najviša od 35°С do 39°С. Uveče na zapadu i severozapadu zemlje lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni pravac.

Meteorolozi nas upozoravaju da će u periodu od 13. do 15. jula biti veoma toplo sa najvišom temperaturom do 38 °C, a lokalno i do 40°C. U četvrtak će se veoma toplo vreme zadržati još samo na jugu i istoku Srbije.

U Zaječaru sunčano i toplo, a na snazi je i narandžasti meteo alarm. Duvaće slab vetar, istočnog pravca. Najniža temperatura 22°C, a najviša dnevna temperatura oko 39°C. U periodu od 12h do 14h, zbog visokog UV indeksa, izbegavati duže aktivnosti van kuće.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 14.07.2021. – SREDA

Biometeorološke prilike će nepovolјno uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa im se savetuje oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti i pridržavanje saveta lekara. Promenlјivo raspoloženje, pospanost i smanjena koncentracija su moguće meteoropatske rekcije. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja. U saobraćaju je neophodno povećanje opreznosti.