Više sunca u Zaječaru, temperatura oko 9°C

U celoj zemlji promenljivo oblačno, na istoku Srbije sa više sunca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji ujutru mestimično slab mraz i magla, prepodne promenljivo oblačno, posle podne kratkotrajno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, posle podne i noću severoistočni i jugoistočni. U toku noći u nižim predelima stvaranje magle. Najniža temperatura od -3°C do 3°C, najviša od 5°C do 10°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno, uz više sunčanih intervala. Vetar umeren, zapadni. Najniža temperatura -1°C, a najviša dnevna temperatura oko 9°C.

Narednih dana suvo, u nižim predelima veći deo dana maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano.

Biometeorološka prognoza za utorak 24. novembar 2020.

Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelnh. Oprez se savetuje astmatičarima i nervno labilnim osobama. Pojačana koncentracija se preporučuje u saobraćaju.

AMSS: Magla smanjuje vidljivost, moguća i poledica

Na putevima u Srbiji tokom jutra moguća je smanjena vidljivost zbog magle, naročito u kotlinama, a u višim predelima moguća je i poledica. Ukoliko ima magle, AMSS preporučuje vozačima da podese svetla, smanje brzinu i vode računa o kočenju i eventualnom mestu zaustavljanja.

Na deonici puta Jošanička Banja – Kopaonik, od sutra do subote (25. do 28. novembra) od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini. Alternativni pravac je Biljanovac – Raška – Rudnica – Kopaoniik, ili iz pravca Kruševca preko Brusa i Brzeća.

Za kamione i šlepere na snazi je zabrana kretanja na deonici Lis – Kravarica – Ljetin.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja putničkih vozila, a kamioni čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu sat i po, a na Kelebiji, Batrovcima i Šidu oko dva sata.