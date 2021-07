Veoma toplo i sunčano vreme u Zaječaru, rast temperature do 38°C

U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Na severu i istoku zemlje očekuje se, uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i promenljiv. Najniža temperatrura od 15 do 24°C , a najviša od 34°C na severu do 40°C na jugu Srbije.

U Zaječaru sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severoistočni. Jutarnja temeperatura oko 24°C, najviša dnevna temperatura u toku dana oko 38°C.

Do kraja sedmice veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35°C na severu do 40°C na jugu Srbije, a u nedelјu na jugoistoku lokalno i do 42°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 31.07.2021. – SUBOTA

Usled očekivane biometeorološke situacije naročit oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenlјivog raspoloženja i glavobolјe. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.