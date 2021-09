Veliki broj zaječarskih ulica u četvrtak bez struje

Zbog radova na mreži, u četvrtak 23. septembra bez napajanja električnom energijom biće veliki broj ulica u Zaječaru.

Bez struje biće stanovnici sledećih ulica od 12 do 13 sati:

– Lenjinova, 1. maja, 29. novembra, Bratujevačka, Ratnih vojnih invalida, R. Boškovića, Pasterova, Čupićeva od broja 48 do 105, Kneza Lazara od 1 do 8, Nikole Pašića od 268 do 292, Omladinska od 38 do 93 i Vladimira Nazora od 2 do 14.

U periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti i Šljivar – potez Bratujevac.