Vanredno obraćanje Ane Brnabić: Ovo je kap koja je prelila čašu, to je primer lažnih vesti

Predsednica Vlade Ana Brnabić obratila se građanima na vanrednoj konferenciji za novinare od 17 časova.

“Danas sam osećala potrebu da se obratim, ovo je kap koja je prelila čašu. U pitanju su laži o vakcinaciji”, kaže na početku Ana Brnabić.

Kaže da kao premijerka ne može da ostane nema na lažnu vest koja se pojavila da su jutros “naišli na zatvorena vrata Belexpocentra građani koji su dobili poruku za vakcinaciju”.

Ova informacija, kako navodi, objavljena bez provere, i napravila je veliku štetu. Prema njenim rečima N1 ekipa novinara bila je ispred Belexpocentra u 10 časova i uzela izjavu od građana koji su bili tu.

“Ja sam odmah jutros proverila šta se dogodilo. Gospođa ima zakazanu vakcinaciju sutra u 10 časova ujutru, Mi smo se čuli sa ljudima, rekli su da nisu proverili poruku”, pojašnjava.

“Ovo je primer lažnih vesti. Nikada proverljivija informacija”, smatra.

Kako dalje kaže, ovo je svesno unižavanje rada hiljada ljudi koji učestvuju u vakcinaciji građana Srbije.

“Kada su čuli da znamo da je ovo laž, u 15.48, nekih pet sati nakon prve vesti, objavili su da vakcinacija za danas nije bila zakazana”, kaže premijerka navodeći da ni to nije istina.

“Niko nije kontaktirao e-upravu”, dodaje.

“Zar baš ništa, ljudi moji, nije sveto? Zašto ovo radite?”, upitala je premijerka.

Ona je još jednom pojasnila da niko nije pozvan danas da dođe, da nikome nije zakazana vakcinacija za danas.

Koji su dokazi da je ovo smišljeno?

Na pitanje N1 koje dokaze ima da tvrdi da je ovo smišljeno i da su ljudi to rekli uživo, kao i da su iz e-uprave dobili poruku kada su pokušali da provere vest, premijerka odgovara.

“Čudi me vaše pitanje. U trenutku kada imate neku vest proverite sa obe strane, a ne dva sata nakon što je objavljeno. Svako ko dođe na vakcinaciju ima poruku kad da dođe na vakcinaciju, neko ko je pravio tu vest to nije tražio. Niko ne kuca te poruke, one idu automatski. U poruci piše vakcinisanje zaazano za 17.2 u 10.05 časova. Koji su dokazi da je ovo smišljeno- otkud ekipa N1 tamo, taj Belexpocentar danas ne radi? Nakon toga ne proveravate dva sata, nego kada ovog gospodina kontaktiramo onda vi pokušate da kontaktirate kancelariju IT za e-upravu”.

Premijerka navodi da bi svako drugi proverio ovu informaciju, kao i da neko to uopšte nije želeo da proveri.

“Hoćete se izviniti?”, upitala je premijerka.

“Imamo rat protiv mafije”

“Neko ko je radio za državu, radio je i za mafiju. Kad je Vučić rekao da imamo takve sumnje – krenule su istrage protiv toga. Imamo rat protiv mafije. Mafija je imala nekoga”, kaže premijerka.

Na pitanje da li se čekao politički nalog- premijerka navodi da nije.

“Čim smo imali informacije dalo se zeleno svetlo da svi rade na ovome. Došli smo do rezultata da je pao klan koji je jači i opasniji od Zemunskog klana”, dodaje.

