Vanredna situacija proglašena i u Knjaževcu

Na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, opština Knjaževac je proglasila je vanrednu situaciju na svojoj teritorji, u cilju suzbijanja i sprečavanja epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Uvođenje vanredne situacije podrazumeva poštovanje niza mera koje su usvojene na sednici štaba. Na teritoriji Knjaževca od juče se primenjuju posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti:

– zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite,

– u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite,

– u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra,

– zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija,

– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 06.00 časova narednog dana,

– ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana,

– prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova,

– puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,

– u osnovnim i srednjim školama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica),

– u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila,

– zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara,

– sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda,

– sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice),

– česta dezinfekcija svih javnih objekata,

– dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama (preporuka),

– što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.

Кontrolu pridržavanja navedenih mera zaštite vrše nadležni republički i opštinski organi. Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru.

Izvor: knjazevac.rs