Uvedena vanredna situacija u opštini Negotin

Na 33. vanrednoj sednici Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin, kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin i komandant Štaba, nakon razmatranja trenutne epidemiološke situacije koja je od strane Zavoda za javno zdravlje „Timok” i Zdravstvenog centra „Negotin” ocenjena kao nepovoljna sa tendencijom daljeg pogoršavanja, u opštini Negotin uvedena je vanredna situacija.

Sednici su pored članova štaba prisustvovali i koordinatori osnovnih i srednjih škola, PU „Pčelica” i domova za stare.

„Brojke uopšte nisu obećavajuće. Juče smo dobili mišljenje Zavoda za javno zdravlje “Timok” iz Zaječara, koje ukazuje na potencijalnu opasnost da i kod nas virus bukne kao i u okruženju. Imamo problem sa nepoštovanjem mera okupljanja i nošenja maski u zatvorenim prostorima što povećava rizik od obolevanja. Došli smo do zajedničkog zaključka, da je vanredna situacija neophodna, pre svega da bismo delovali ako bude potrebe na dnevnom nivou, što od mera što od aktivnosti koje možemo da sprovedemo brže, jer moramo biti spremni da odgovorimo i na neki teži scenario. Situacija ne ide u dobrom pravcu, a sve to zavisi od nas. Evidentno je i zaključak je svih članova Štaba da je najveći problem ljudski faktor, tj. nedovoljno pridržavanja mera. Želimo da u narednom periodu skrenemo pažnju građanima, našim ljudima koji imaju ugostiteljske radnje, maloprodajne objekte, da moraju da shvate ozbiljnost situacije, poštuju mere, jer ako čuvaju sebe čuvaju i druge. Nadamo se da ćemo u narednom periodu odgovoriti ovom izazovu, s obzirom da su tokom drugog talasa sve opštine u okruženju imale alarmantne brojke, a mi uspeli da se odupremo te nismo uveli vanrednu situaciju. Smatram da je uvođenje vanredne situacije neophodno, pre svega zato što su se ljudi opustili”, istakao je Veličković medijima.

U novembru je u opštini Negotin, povećan broj oboljevanja od korona virusa, kao i broj pacijenata sa težom kliničkom slikom. Od 1. zaključno sa 8. novembrom na Odeljenju pneumoftizologije zbrinuto je 9 pacijenata, od kojih je 7 PCR pozitivnih, a 6 je upućeno na dalje lečenje u tercijalnu ustanovu.

„U izveštaju Zavoda za javno zdravlje ’Timok’, situacija u našoj opštini okarakterisana je kao jako nepovoljna sa tendencijom pogoršanja. Naši statistički podaci su takvi da ukazuju na to da se epidemiološka situacija pogoršala. Što se tiče broja pacijenata, pre svega onih koji se javljaju kovid ambulanti, broj pacijenata prvog i drugog novembra kretao se između deset i petnaest, da bi se sukcesivno povećavao do današnjeg dana i samo u prvoj nedelji novembra dostigao 22 pacijenta .To su pacijenti sa težom kliničkom slikom, koji zahtevaju hospitalizaciju, pa čak i upućivanje u drugu višu zdravstvenu ustanovu. Želim da kažem da u poređenju sa oktobrom, kada je bilo 28 PCR pacijenata, od kojih su 11 izlečeni i 15 još uvek aktivni, na Odeljenju pneumoftizologije hospitalizovano je 12 pacijenata, od kojih su 9 PCR pozitivna, a 2 su upućena u tercijalnu ustanovu, a jedan na kućno lečenje. U novembru mesecu 10 je pozitivnih, a 9 zbrinuto na Odeljenju pneumoftizologije, od kojih su sedam PCR pozitivni, a čak 6 upućeno u tercijalnu ustanovu. Trenutno se na odeljenju nalaze još dva pacijenta za koje se čeka PCR nalaz. Mislim da je ovo veliki porast u broju pacijenata, i pozitivnih, a i onih koji zahtevaju hospitalizaciju i upućivanje u tercijalnu ustanovu. Trenutno stanje možemo da okarakterišemo kao ozbiljno”, rekla je Vidosava Paunović Barbulović, v.d. direktora ZC „Negotin”.

Kovid ambulanta negotinskog Doma zdravlja za sve pacijente koji imaju simptome respiratorne infekcije uz povišenu temperaturu radi svakog dana od 8 do 20 časova. Posle 20 časova pacijente sa istom simptomatologijom preuzima Služba hitne medicinske pomoći. Odeljenje pneumoftizologije ZC „Negotin” je pretvoreno u narandžastu zonu, u kojoj se hospitalizuju pacijenti koji zahtevaju lečenje sa simptomima kovida do dobijanja rezultata PCR testa. Nakon toga se pacijenti u zavisnosti od težine kliničke slike upućuju u tercijalnu ustanovu. Najnoviji mobilni rendgen aparat, stići će danas u Zdravstveni centar „Negotin”, i u cilju borbe protiv kovida i lečenja pacijenata koristiće se na Grudnom odeljenju.

Na današnjoj sednici Štaba razmatrano je i stanje spremnosti lokaln samouporave i nadležnih službi za naredni zimski period.

Izvor: Opština Negotin