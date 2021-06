Usvojen prvi rebalans budžeta za 2021. godinu u Zaječaru

Na drugoj sednici zaječarskog Gradskog veća usvojen je prvi rebalans budžeta za 2021. godinu. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić predsedavao je sednicom, na kojoj se našlo 40 tačaka sa podtačkama.

Između ostalih tačaka, gradski većnici usvojili su Nacrt Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2021. godinu. Odlukom o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, ukupni prihodi budžeta iz svih izvora iznose 2.368.763.000,00 dinara, prenosi timocka.rs.

„Budžet grada Zaječara je umanjen za nešto više od 200 miliona dinara, a osnovni razlog smanjenja budžeta je to što bi deficit koji bi bio ostvaren na osnovu priliva iz prethodnih pet meseci, kako je Ministarstvo finansija utvrdilo, bio veći od onoga što zakon dozvoljava, a to je deset odsto. Po instrukcijama Ministarstva finansija to je moralo da se uradi. Ispao je deo projekata, a najviše smo smanjili sredstva na poziciji likvidacije Direkcije za izgradnju”, poručio je Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara.

Ničić je dodao da je priliv u budžet trenutno katastrofalan, jer je to posledica svega ovoga što se dašavalo, olakšice koje su date, a nije plaćan porez jedno vreme na zarade i sad je to teško naplatiti.

„Trudili smo se da brojne olakšice omogućimo i privredi. A mi ne možemo da punimo budžet ako su svi nečega oslobođeni. Kad se malo stabilizuje situacija, a i mi ćemo malo zaoštriti finansijsku kontrolu i finansijsku naplatu, da bi već u septembru mogli da napravimo rebalans koji će biti možda povećanje budžeta. Ono što je celo Veće konstatovalo je stravična nekorektnost korisnika budžeta koji stalno traže, sa jedne strane olakšice, a sa druge strane svoje privilegije. To se posebno odnosi na one korisnike koji koriste besplatan javni prevoz, a sa druge strane bi da naplate usluge prevoza, smatrajući valjda da im je to dodatak na platu”, dodao je Ničić.

Većnici su dali saglasnost na Nacrt Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, kao i na Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Zaječar za 2021. godinu. Članovi Gradskog veća usvojili su i izveštaje o radu i finansijske izveštaje, kao i planove rada za 2021. godinu, javnih preduzeća i ustanova u Zaječaru. Na Gradskom veću, usvojene su i kadrovske promene koje se odnose na članove pojedinih upravnih i nadzornih odbora.

Izvor: timocka.rs