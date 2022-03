Usvojen prvi rebalans, budžet povećan za 170 miliona dinara

Prvim rebalansom budžeta za 2022. godinu, ukupni javni prihodi i primanja grada Zaječara za 2022. godinu iznose 2.209.442.000,00 dinara, što je povećanje od skoro 170 miliona dinara u odnosu na prvobitno usvojeni budžet koji je iznosio 2.040.227.000,00 dinara.

U odnosu na prvobitno planiranu rashodnu stranu, najveće promene uočene su u oblasti Opštih usluga lokalne samouprave gde je rashodna strana povećana sa 466.729.000,00 dinara na 568.839.000,00 dinara, dakle nešto preko 100 miliona dinara. Za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, što je do sada bila stavka za koju nisu planirana nikakva sredstva, prema najnovijem rebalansu biće izdvojeno 20 miliona dinara, a za organizaciju saobraćaja i saobraćajne infrastrukture beleži se povećanje od skoro 25 miliona dinara. Povećana su izdvajanja i za razvoj sporta i omladine, sa 88 na 94 miliona, dok će za razvoj kulture i informisanja biti izdvojeno 12 miliona dinara više nego što je planirano prvim usvojenim budžetom. Povećanje se beleži i za komunalne delatnosti, nešto manje od 4 miliona, kao i 2 miliona više za lokalni ekonomski razvoj.

Načelnica odeljenja za finansije Valentina Đuričić predstavila je budžet.

„Ova odluka urađena je pre svega zbog toga što smo morali da uvećamo višak prihoda koji je ostao na kraju 2021. godine kako bi isti mogao da se troši. Uvećanje budžeta je za 169.215.000 dinara, a razlog povećanja je povećanja primanja od prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini grada i usaglašavanje ostalih prihoda koji su ostvareni više od plana. Na rashodnoj strani uvode se drugi izvori finansiranja, odnosno raspoređuju se sredstva preneta iz prethodne godine. Takođe, obezbeđuju se sredstva za sufinansiranje energetske sanacije, stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, povećavamo tekuću budžetsku rezervu za učešće u projektima za koje smo aplicirali. Najveće povećanje prihoda je od poreza na zarade, i to od 68.750.000 dinara. Dodala bih da grad trenutno ima samo jedan kredit kod UniCredit banke, a da je jedan kredit kod AIK banke isplaćen prošle godine“, rekla je Đuričić.

Odbornik Uglješa Đuričković, ispred GG „ZAokret019“ rekao je da je budžet nerealan i da treba da ga obrazlaže gradonačelnik, jer je to najvažniji dokument grada.

„Budžet za 2022. godinu procentualno je 10% manji u odnosu na onaj iz prethodne godine. To nam govori da je privredna aktivnost u našem gradu sve gora i da je sve manje ljudi koji žive i rade u ovom gradu. Na lokalni ekonomski razvoj, a mi smo kako znamo ekonomski tigar, trošimo tričavih 17 miliona dinara. Za poljoprivredu, 25.558.000 dinara, za čak nestvarnih 58.000 dinara više nego predviđeno prvobitnim budžetom. Idete po selima ovih dana, ne znam šta tim ljudima pričate, ali trebalo bi zaista da znaju koliko novca stvarno izdvajate za poljoprivredu u odnosu na neke druge lokalne samouprave i gradove. Zaštita životne sredine, osnovno i srednje obrazovanje, bez promena, to nam kao ni poljoprivreda očigledno ne treba. Ali zato nam treba kultura za koju na već 211 miliona, što je već bilo previše, dodajete još 12 miliona i to dolazi na 10 puta veću cifru nego što izdvajate za poljoprivredu“, rekao je on.

O budžetu je govorio i odbornik grupe građana „Možemo bolje“, Miloš Stojadinović, koji je istakao da se priča o budžetu u prethodnih 5 godina svodi na isto.

„Mi imamo neke projekte, koje nikako da realizujemo i ti projekti se uglavnom najavljuju pred izbore, jer vi stalno neke izbore raspisujete. Podsetiću vas da je predsednik posetio Zaječar 2019. obećao 4 velike investicije – srednjoškolski centar, stadion, put Zaječar – Knjaževac i zaposlenje 2000 ljudi. Sve to trebalo je da bude urađeno pred izbore 2020. Sada smo u 2022., put Zaječar – Knjaževac je urađen do pola, stadion se gradi i to tako što se za njega krade pesak sa Kraljevice, srednjoškolski centar nije ni počeo da se radi, Zdravstveni centar nije ni počeo da se radi, fabrika za 2000 ljudi nije izgrađena. Stalno neka obećanja, a od realizacije nema ništa. Posle kažete „Zajedno možemo sve“. Ne znam šta sve možete zajedno, ali među tim projektima bila je i natkrivena pijaca, uređenje novog groblja, hala sireva, muzej roka, toplana na sečku itd. Sve su to projekti koje ste nam kroz budžet kandidovali u prethodnih 5 godina. Povećali ste budžet za sport za 6 miliona, a naša deca treniraju u hladnoj hali sportova pod 50% osvetljenja, dok fantomskom automobilskom udruženju AS Negotin dajete 12 miliona iz gradskog budžeta. Živimo u zlatnom dobu u kome se fabrikuju samo obećanja, zaista je fenomenalno, projekti cvetaju. Jedino što ste uspeli da napravite je da se na semaforima pale sva tri svetla“, zaključio je Stojadinović.

Odbornik Dejan Krstić naveo je da se ogroman novac troši na papirologiju, a da realnih rešenja nema.

„Moram da kažem da ogroman novac trošimo na semafore i video nadzor, čak 110 miliona u poslednje 3 godine. Šta običnom građaninu Zaječara taj video nadzor znači pa da toliki novac trošimo u ovo. Takođe, još jednom bih pomenuo papirologiju. Milioni i milioni se po ko zna koji put daju na papirologiju, a nema konkretnog rešenja i boljitka u realnosti. Projektna dokumentacija samo za izgradnju ulica u gradu milion i dvesta hiljada. Još 2008. godine meni je gradonačelnik Ničić obećao da će sve ulice u gradu biti asfaltirane a sada 2022. godine mi i dalje dajemo novac samo na dokumentaciju. Tehnička dokumentacija za rešavanje kanala i jaruga ukupno 10 miliona samo za papire. Još 2004. ili 2005. godine gradonačelnik je obećao da će sve jaruge u gradu biti rešene i još je dao i sliku kako će to izgledati. Nemamo dobre planove, sve što radite sve je devastacija. Ne verujemo vam više“, rekao je Krstić.