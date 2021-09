Usvojen drugi rebalans budžeta grada Zaječara

Na 4. sednici Skupštine grada Zaječara odbornici su većinom glasova usvojili drugi rebalans budžeta.

“Odlukom o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada za 2021. godinu, uvećava se za 136 867 000 dinara, tako da će ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci iznositi 2 530 961 000 dinara. Na osnovu predloga Ministarstva finansija, vrši se usklađivanje starih obaveza kako bi se nakon primanja državnih pomoći sredstva realizovala i za realizaciju tih pozicija bilo ih je potrebno uvećati, a sa druge strane, za projekte koje nije realno očekivati da budu završeni do kraja godine, te pozicije su smanjene. Kod nekih prihoda došlo je do izmena, pa su oni povećani u odnosu na planirano, a najveće povećanje od 89 945 000 ostvareno je za nenamenski transfer od Republike Srbije. Što se tiče rashodnog dela, on je isti kao i prihodna sredstva. Ostvareni nivo prihoda za period od prvih 6 meseci tekuće godine iznosi 776 593 000 dinara, a rashodi sa 803 156 000 dinara. Procenat ostvarenja je 34%, a 26 563 000 dinara je iskorišćeno iz viška koji je prenet u 2021. godinu”, izvestila je Valentina Đuričić, načelnica odeljenja za finansije grada Zaječara.

Odbornik Uglješa Đuričković rekao je da za ovu odluku neće glasati jer nije u interesu građana.

“Želim da podsetim građane da je Skupština pre samo 3 meseca donela prvi rebalans budžeta. Ako ga uporedimo sa ovim najnovijim možemo zaključiti da je u samo 3 meseca deficit porastao sa 170 miliona porastao na 190 miliona. Bili smo u dugovima, sada smo u dugovima do guše i do kraja godine će nam voda doći do guše i te dugove neće moći niko da vrati. Šta su prioriteti za gradsku vlast možemo videti i iz sledećig podataka – prvim rebalansom za lokalni ekonomski razvoj predviđeno je 10 miliona dinara, što je malo, da bi drugim bio smanjen na 6,5 miliona dinara. Za poljoprivrednu predviđena su sredstva od 31 milion dinara, da bi i ona bila smanjena na 23,5 miliona dinara. Oba podatka su katastrofalna. U trenucima potpunog egzistencijalnog posrnuća gradska vlast smanjuje ova sredstva, ali zato povećava sredstva za razvoj kulture koji je porastao sa 231 milion na 240 miliona, a znamo kako naša vlast gleda na kulturu i kako kroz kulturu sav taj novac troši. Ako je trebalo vršiti korekcije valjda ih je trebalo izvršiti tamo gde smo najtanji. Pomenuo bih i jednu stavku koja je ostala nepromenjena, a to je energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije i ta sredstva iznose 0 dinara! Nula jer grad ne interesuje energetska efikasnost”, zaključio je Đuričković i podsetio da grad nije konkurisao za dobijanje sredstava iz programa za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i zbog toga naši sugrađani neće moći da dobiju 50% sredstava za zamenu krovova, kotlova, PVC stolarije.

Nenad Ristović, lider grupe građana “Pobeda” takođe je imao primedbe na ovu odluku.

“Duži niz godina govorimo da grad Zaječar ne može da bude likvidan sa finansijama koje ima. Šestomesečno izvršenje budžeta pokazuje nam da je od planiranih 31 milion za 180 dana ostvareno 8 329 dinara, odnosno 0.03 procenta. Za obrazovanje – predškolsko ostvareno u visini od 37% procenata, osnovno obrazovanje 38% i na kraju srednjoškolsko obrazovanje 28%. Dovoljno je samo pogledati ove podatke i biće vam jasno da onima koji vode ovaj grad niti je potrebna poljoprivreda, a još manje su im potrebna obrazovana deca. Takođe, planirano je da za ovaj period iz bužeta Republike Srbije dobijemo oko 415 miliona, a dobili smo 164 miliona. Da li je to zaslugom građana? Ne. Da li je to zato što nemamo projekte? Da. Danas, na dan održavanja sednice, je 16. septembar i građevinska sezona sigurno neće sada početi. Bar završite ono što je započeto pred izbore. Bar završite ono za šta smo omogućili da se u ovaj grad slije milijardu dinara i to ne zahvaljujući vlasti koja je bila od 2017. do 2021. Do kraja godine sigurno ćemo imati još jedan, treći rebalans budžeta, ali ga verovatno neće potpisivati onaj koji je potpisao ovaj”, istakao je Ristović.

Odbornica grupe građana “Možemo bolje”, Aleksandra Stojanović, istakla je da realizacija budžeta i projekata treba da bude glavni cilj.

“Pošto smo govorili o realizaciji, podsetiću samo na neke stvari koje nisu realizovane. Fabrika za 2000 radnika “Aptiv”, put Zaječar – Knjaževac, Gitarijada koja više ne postoji u svom izvornom obliku, a uskoro neće uopšte ni postojati, Industrijska zona “Zapad”, “Gorenje”, Fabrika kablova čiji je status neizvestan, bolnica koja nije ni u začetku rekonstrukcije, srednjoškolski centar, natkrivena pijaca, rešenje problema sa gradskom pijacom, bungalovi na Kraljevici, prosvetari koji svoja prava i dalje ostvaruju isključivo preko suda. Gomila obećanja koja nisu realizovana”, navodi Stojanović.

Treba napomenuti, kao što je na početku navedeno u izveštaju da je procenat ostvarenja budžeta od januara zaključno sa junom 34%, što nam govori da ni ove godine do kraja meseca decembra nećemo biti ni blizu potpunom ostvarenju planiranog budžeta, a to je nešto na šta nas je vlast već odavno navikla. Ipak, kako je u diskusiji odbornika zaključeno, ovakvo stanje svakako nije zasluga građana Zaječara, dok odbornici vlasti i dalje na ovakve odluke samo slepo dižu ruke.