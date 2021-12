Usvojen budžet grada za 2022. godinu, pola milijarde manji u odnosu na 2021.

Budžet grada Zaječara naredne godine biće 2.040.227.000 dinara. Projektovani budžet za 2021. godinu bio je 2,48 milijarde dinara, a nakon 2 rebalansa doveden je do cifre od 2.530.961.000 dinara. Dakle, planirani budžet za 2022. godinu je za pola milijarde dinara manji u odnosu na budžet u tekućoj godini.

Gradonačelnik Boško Nićić je na sednici Skupštine grada predstavio budžet za narednu godinu. Razlog smanjenja budžeta je, prema njegovim rečima, to što je većina dugova vraćena, a najavio je da će od Ministarstva finansija do kraja godine grad dobiti 120 miliona dinara u svrhu konačene likvidacije “Direkcije za izgradnju”. Kako je istakao, neki prethodni budžeti bili su znatno veći zbog dugovanja koja moraju biti predstavljena u rashodnoj strani budžeta. Izvršenje bužeta do sada je 1,7 milijarde dinara, a Ničić je takođe istakao da će izvršenje budžeta za tekuću godinu iznositi oko 2 milijarde dinara i da je projektovani deficit budžeta za narednu godinu oko 5 do 6 procenata.

“Ministarstvo finansija ima razumevanja, neki gradovi srećni su i sa 30 miliona, a mi ćemo dobiti čak 120 miliona pomoći za likvidaciju najvećeg dužnika, “Direkcije za izgradnju”. Stegnućemo kaiš naredne godine, znam da će biti nezadovoljstva, ali to jednom mora da se uradi. Želimo da Zaječar dovedemo na zelenu gradu, sada smo i dalje na suvoj”, rekao je Ničić.

Odbornik Uglješa Đuričković u svom izlaganju rekao je da neće glasati za ovakav budžet jer on otkriva mnogo veću krizu u kojoj se nalazimo od pukog neracionalnog trošenja novca.

“Za ekonomski razvoj izdvajamo naredne godine mizernih 15 miliona, za poljoprivredu 25, energetsku efikasnost 0 dinara! Ali zato i dalje razvijamo kulturu na vaš način sa 211 miliona dinara, sport 88 miliona, za semafore koji ponovo ne rade i stotine kamerica 47 miliona, odličan posao ste pogodili da operete novac Zaječaraca. Opet bungalovi, 38 miliona, tehnička dokumentacija za izradu kanalizacione mreže u selima milion i 200 hiljada. U 2021. godini nemamo tehničku dokumentaciju za izradu kanalizacije, a kanalizacija, biće valjda nekada. Čak 43 miliona za tehničku dokumentaciju za Zdravstveni centar, 7,6 miliona Srednjoškolski centar, 3,74 miliona za sređivanje Paviljona, ponovo dokumentacija. Mnogo je to dokumentacije, a malo dela, mnogo je to pranja novca, a malo boljeg života za naše građane”, rekao je Đuričković.

Gradonačelnik je odgovorio da bez projekata ne možemo konkurisati za dobijanje novca i da Zaječar samo sa svojim budžetom ne bi mogao da ove projekte realizuje.

Odbornik Dejan Krstić pokazao je pamflet iz 2004. godine prema kome je obećano rešavanje brojnih problema i objasnio da je tada najavljeno rešavanje problema, a sve je na nivou tehničke dokumentacije.

“Ovaj pamflet ste vi štampali 2004. godine i nadam se da se njega ne stidite. Govorimo o tehničkoj dokumentaciji 2021. godine za nešto što je trebalo realizovati do 2008. godine. Asfaltiranje svih ulica u gradu i bližim gradskim naseljima do 2008. Probijanje Moravske ulice, izgradnja toplane, izgradnja gradskog gasovoda…Dajemo previše novca na dokumentaciju za stvari koje je trebalo realizovati pre skoro 15 godina. Previše dokumentacije, bez ikakve realizacije”, rekao je Krstić.

Predsednik skupštine, Stefan Zankov, prekinuo je Krstića u njegovo izlaganju i rekao da toga nema u materijalu za sednicu i da nema pravo da priča o tome, kao i da “ovo nije politička rasprava u nekoj TV emisiji”.

“Još uvek čekamo te ulice, još uvek čekamo te kanalizacije. Kada će konačno nešto biti završeno umesto da samo dajemo pare na izradu projektne dokumentacije iz godine u godinu”, završio je Krstić.

Nenad Ristović rekao je da predstavnici grupe građana “Pobeda – Dr Nenad Ristović” neće glasati za ovaj budžet.

“Grad koji ima izvršenje 50% za 9 meseci je grad u bankrotu, to je svima jasno. Svi koji su od 2004. godine do danas vršili vlast, podizali su kredite, bez da se ustručavaju i razmisle šta će kasnije biti. To što je gradonačelnik rekao da ćemo stegnuti kaiš i biti racionalni, ne oslobađa ga odgovornosti za pravljenje najvećeg dela rupe u budžetu. Kažete da je budžet za narednu godinu 2 milijarde. Neka meni neko objasni zašto će budžet za 2022. godinu imati 40 i neki milion prihoda manje od poreza na plate. Zašto će budžet imati više od 13 miliona manjka punjenja na osnovu poreza na imovinu privrednika, više od 24 miliona manje punjenja za porez svih privrednih subjekata u gradu. Rečeno je da će u poslednjem kvartalu doći do realizacije sredstava za poljoprivredu. Nemojte mi reći da smo 9 meseci radili i realizovano je o,o4% sredstava, to je sramota. Što se tiče infrastrukture u tekućoj godini izdvojeno je mnogo novca za asfalitranje ulica, ali bez urađene infrastrukture. Te ulice ćemo za 3 do 6 meseci morati da prekopavamo, da prođe kanalizacija ili vodovodna mreža jer to nije urađeno već je samo stavljen asfalt. Nećemo puniti budžet porazom na zarade, neće Aptiv još početi sa radom. Nema problema, ali je sramota ne osvrnuti se na malu privredu. Gde je stavka u budžetu kolika će ulaganja biti u podsticanje male privrede. Ovakav budžet svakako nećemo podržati”, rekao je Ristović.

Novi odbornik u gradskoj skupštini, Miroslav Marinković, sa liste grupe građana “Možemo bolje” osvrnuo se na temu semafora, koji su već plaćeni, a ponovo ne rade i za narednu godinu ponovo je izdvojen veliki novac u tu svrhu.

“Prenosim pitanje građana, čija deca idu u 2 škole u centru grada i svakodnevno prelaze ulicu u blizini zgrade MUP-a gde semafori ne funkcionišu, kao ni oni ispred zgrade opštine. Mnogi roditelji su zabrinuti, osećaju nebezbednost za svoju decu. Postavljamo pitanje zašto ti semafori ne rade, da li će i kada konačno proraditi, ako znamo da su već plaćeni iz budžeta”, istakao je Marinković.

Sa 27 glasova “za”, odbornici su usvojili predlog budžeta za 2022. godinu nakon završene diskusije.