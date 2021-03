Usporen saobraćaj zbog radova na putu Zaječar – Knjaževac

Na putu Zaječar – Knjaževac, između Vratarnice i Knjaževca odvijaju se radovi na rekonstrukciji kolovoza.

U zoni radova, na više lokacija saobraćaj je usporen, regulisan saobraćajnom signalizacijom i odvija se naizmeničnim propuštanjem vozila.

Radi se na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu prvog B prioriteta broj 35, na deonici od Vrške Čuke do Kalne. Saobraćaj se osvija naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na šest deonica od kojih je svaka dužine 600 metara, a razmak između deonica je od tri do četiri kilometra. Ovaj režim saobraćaja važiće do 1. novembra.

Na istoj deonici u toku su i radovi na mostovima i to kod sela Vratarnica, mosta preko Jelašničke reke, u blizini Malog Izvora, Minićeva, Gornjeg Zuniča i skretanja za Debelicu i Jakovac. I ovi radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno.

izvor: novosti.rs