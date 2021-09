Uskoro kreće berba vinograda u Zaječarskom okrugu

Berba vinove loze će krenuti za nekoliko dana, očekuje se da sorte kombinovanih svojstava kao što je hamburg i rane vinske sorte tipa burgundca i šardonea, počnu da se beru u narednih par dana, a berba ostalih vinskih sorti će kasniti jer ove godine vegetacija kasni za desetak dana u odnosu na prosečne godine. Grožđe je odličnog kvaliteta, i očekuje se da će biti sa visokim procentima šećera i kiselina, pa je procena i da će vino biti vrhunskog kvaliteta ove godine. Rod je zbog suše umanjen za oko 20% ali će kvalitet grožđa nadoknaditi manji rod.

Trenutno su vremenski uslovi dobri i kvalitet grožđa će zavisiti od vremenskih prilika do berbe. Takođe je jako bitno i to što su noći zahladnele i to će uticati na povećanje kvaliteta grožđa, a samim tim i vina, a idealno bi bilo da se sunčani i topli dani produže, i da do berbe ne bude obilnih padavina.

Pre berbe mora se odrediti sadržaj šećera refraktometrom ili širomerom zbog određivanja optimalnog vremena berbe, da se ne bi prerano krenulo u berbu i na taj način umanjio kvalitet vina.

Sadržaj šećera kod belih sorti za vrhunska vina trenutno se kreće od 21-23%, kod plovdine u zavisnosti od lokaliteta od 16-18%. Berbu vinskog grožđa treba raditi po lepom i suvom vremenu, u jednom navratu, pri čemu se svaka sorta bere posebno. Idealna temperatura za berbu je od 20 do 25◦C, ako je viša od 25◦C, treba voditi računa da ne dođe do pregrejavanja grožđa u kljuku, ili u ambalaži, što može nepovoljno uticati na tok fermentacije i kvalitet budućeg vina. Po kiši i hladnom vremenu ne treba brati grožđe, osim kada postoji opasnost od naglog razvoja sive plesni.

Pripremio: Mihajlo Žikić dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva