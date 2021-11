Unija Zaječar: Rukovodstvo Sindikata nas kaznilo jer zahtevamo istinu

Sindikat Unija Zaječar je veoma neprijatno iznenađen i zatečen ponašanjem, postupcima kao i odlukama rukovodstva Unije SPRS u poslednje vreme. Nakon odluke da podržimo Inicijativu za ocenu Ustavnosti i zakonitosti Uredbe o koeficijentima, a koju je pokrenula grupa advokata iz Kragujevca, a podržali drugi sindikati, sindikalni odbori i udruženja, umesto pohvala za tu aktivnost, dobili smo kaznu?! To što je ova aktivnost u interesu svih prosvetnih radnika u Srbiji kao da se ne tiče našeg rukovodstva – sopštavaju iz Unije Zaječar.

Saopštenje Unije Zaječar prenosimo u celosti:

Naravno da nas je takva odluka razljutila i navela nas da posumnjamo u iskrene i dobre namere sopstvenog rukovodstva. Na osnovu posrednih saznanja do kojih smo u međuvremenu došli, inicijativu za naše kažnjavanje pokrenuo je Vladimir Adžić, predsednik Sindikata obrazovanja Čačak, (u daljem tekstu SOČ), član Predsedništva Unije SPRS zadužen za finansije, analitiku i članstvo. Ova informacija nam je bila neverovatna, pa smo zamolili samog Adžića da nam dostavi Zapisnik sa sastanka GO SOČ-a na kome je doneta takva odluka. Njegovo odbijanje da nam dostavi Zapisnik nam je bilo simptomatično pa smo se obratili članovima GO SOČ-a putem imejl adresa koji su se nalazili na sajtu same organizacije. Putem imejla, revoltiran član SOČ-a, kojeg je verovatno bilo sramota od čina njihovog predsednika je nas obavestio kako je predsednik SOČ-a, Vladimir Adžić radi četiri dana nedeljno. Naime, direktor mu je protivzakonito omogućio da u toku radne nedelje (iako ima punu normu časova) preraspodelom časova, u rasporedu dobije jedan slobodan dan. Na takav način je dobio na poklon još oko 40 slobodnih dana godišnje, što je više nego što se dobija godišnjim odmorom. Takođe, dobili smo informaciju da je za prijem u radni odnos Adžićeve supruge u OŠ „Filip Filipović“ kao administrativno-finansijskog radnika raspisan konkurs (u vreme kada su konkursi bili zabranjeni, osim onih odobrenih od strane Vlade RS). Ostaje da nagađamo šta je sve Vladimir Adžić morao da uradi zauzvrat.

Uopšte ne smatramo da smo napravili grešku time što smo se pozvali na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka ličnosti i zatražili da vidimo koliko stvarno dana radi Vladimir Adžić. Smatramo da član Predsedništva USPRS mora i dužan je da radi u skladu sa Zakonom.

Neprijatno smo iznenađeni i najnovijim tzv. finansijskim izveštajem o poslovanju USPRS. Iako sada u njemu ne mogu da se vide poimenični troškovi dnevnica (za tri meseca bilo je 99 dnevnica), ipak, na osnovu onoga što je vidljivo može se uočiti da je predsednici USPRS plata uvećana na 75.000,00 dinara, a dodatak za predsedničku funkciju sa 30.000,00 dinara povećan na 35.000,00 dinara, što u zbiru daje 110.000,00 dinara. Da li je GO USPRS dao saglasnost za ovo povećanje? Na ovu sumu treba dodati poreze i doprinose. Takođe, treba dodati i novčani dodatak za članstvo u Nacionalnom prosvetnom savetu, dnevnice koje smo videli da dobija, kao i karticu koja joj stoji na raspolaganju.

Uopšte ne čudi to što tako grčevito čuva „kuću“ i svoju poziciju. Pored svojih „ukućana“ predsednica se veoma brine i o svojim kumovima, pa je i njega kao predstavnika USPRS ugurala u funkciju člana Sektorskog veća. Po našim nezvaničnim informacija to je plaćena funkcija. Da li je GO USPRS doneo takvu odluku ili je to lična odluka predsednice?

Članovima Predsedništva USPRS su takođe, povećali naknade od 20.000,00 dinara na 25.000,00 dinara mesečno. Da li je GO USPRS dao saglasnost za ovo povećanje?

Takođe, u izveštaju može se videti da je odštampana i nova knjiga USPRS. Da li je GO USPRS dao odobrenje za štampanje knjige? Pretpostavljamo da je kao i većina knjiga USPRS odštampana u štampariji „Jureš“ u Čačku, jer pretpostavamo da je to najjeftnija štamparija.

Nakon svih ovih saznanja, kažu da je Goran Manojlović taj koji ruši ugled Unije SPRS, a ne oni koji se ponašaju na ovakav način.