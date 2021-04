Umereno oblačno, u Zaječaru 11°C

U celoj zemlji umereno do potpuno oblačno, na istoku ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji danas tokom jutra na severozapadu pretežno vedro, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, na istoku ponegde sa slabom kišom, na planinama istočne Srbije sa slabim snegom. Tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče i tokom noći razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od -1°C do 5°C, najviša dnevna od 8°C do 11°C.

U Zaječaru je umereno oblačno. Duvaće jak vetar, severozapadnog pravca. Najniža temperatura 1°C, a najviša dnevna temperatura oko 11°C.

U petak pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. U subotu naoblačenje sa juga će se tokom prepodneva širiti ka severu, uslovljavajući kišu, na planinama sneg.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 15. april 2021.

Zadržava za period sa relativno nepovolјnim uticajem biometeorološke situacije za hronične bolesnike, a naročito za cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i pospanost. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Opasnost od poledice i proklizavanja

Padavine su prestale, ali hladan vazduh koji u planinskim predelima spušta temperaturu oko nultog podeljka, donosi opasnost od poledice i proklizavanja. Ta opasnost postoji i na onim mestima gde je zbog magle ili sumaglice kolovoz mokar, upozorava jutros AMSS. U drugom delu dana očekuje se porast tempratura i nešto povoljnije vremenske prilike koje će doneti lakšu vožnju i sigurnije putovanje.

Na auto-putevima i glavnim magistralnim pravcima vozače očekuje dobra prohodnost i umeren intezitet saobraćaj. Međutim, na pojednim deonicama je saobraćaj usporen zbog radova na kojima će vozačima biti potrebno više vremena za prolaz sobzirom na usporenu vožnju i naizmenično propuštanje vozila.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.22 časova, kamioni na Šidu na izlazu čekaju 180, Horgošu 120 minuta, Kelebiji 120 minuta.