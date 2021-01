Umereno do potpuno oblačno, u Zaječaru oko 6°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti umereno do potpuno oblačno, a od sredine dana osetno toplije.

U Srbiji će ujutro i prepodne biti umereno do potpuno oblačno, na severu ponegde s kratkotrajnom kišom. Od sredine dana pretezno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren, u području Dinarskih planina pojačan, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -10°C na jugoistoku do 2°C na severu i zapadu Srbije. Najviša temperatura od 5°C na jugoistoku do 15°C na zapadu zemlje.

U Zaječaru umereno do potpuno oblačno, a temperatura u porastu. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Najniža temperatura 0°C, a najviša dnevna temperatura oko 6°C.

U toku sedmice osetno toplije, uz pojačano topljenje snega u svim predelima ispod 1.500 metara nadmorske visine. U četvrtak malo do umereno oblačno i suvo, a od petka promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, a samo na najvišim planinama sa snegom.

Biometeorološka prognoza za sredu 20. januar 2021.

Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje oprez.

AMSS: Sneg se otapa, mokri kolovozi

Porast dnevnih temperatura doneće lakšu vožnju u narednim danima i sigurno bolju prohodnost puteva.

Međutim, zbog otapanja snega i leda vozači će se tokom dana uglavnom susretati sa mokrim ili vlažnim deonicama, a koji se tokom noći i jutra ponovo mogu da zalede i opet postanu opasne i klizave deonice, jer se u planinskim predelima Srbije temperature vazduha mogu spustiti i na desetak stepeni ispod nultog podeljka.

Nagli porast dnevih temperatura utiče i na češću pojavu odrona kroz stenske useke i klisure, a koji takođe smanjuju bezbedno i sigurno putovanje.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji. Prema informacijama Uprave granične policije u 05.30 časova, zadržavanja na teretnim terminalima naših GP: GP Batrovci, izlaz, zadržavanje 180 minuta; GP Šid, izlaz, zadržavanje 120 minuta; GP Horgoš, izlaz, zadržavanje 300 minuta; GP Kelebija, izlaz, zadržavanje 180 minuta.