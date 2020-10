Umereno do potpuno oblačno, u Zaječaru 23 stepena

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, prepodne na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično s kišom i pljuskovima. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, a od sredine dana u skretanju na severni i severozapadni pravac, i to prvo na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od 11 do 14, najviša dnevna od 16 stepeni na severu do 24 stepena na jugu.

U Zaječaru umereno do potpuno oblačno. Duvaće umeren, južni vetar. Najniža temperatura oko 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.

U četvrtak pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Zatim od petka pretežno sunčano i toplije.

Biometeorološka prognoza za sredu 7. oktobar 2020.

Kod većine hroničnih bolesnika biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe. Opreznost se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Nemir i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Promenljivo vreme otežava i usporava vožnju

Promenljivo oblačno vreme mestimično sa kišom i pljuskovima danas će otežavati vožnju i usporavati kretanje vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

U jutarnjim i večernjim časovima dodatna opreznost potrebna je i zbog magle koja na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost i do 100 metara.

Do usporenije vožnje dolazi i na deonicama na kojima ima radova ili na kojima je obustavljen saobraćaj, a zbog čega vozači moraju koristiti alternativne putne pravce.

Na naplatnim rampama u Srbiji nema zadržavanja. Kamioni na Horgošu na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, na Kelebiji i Batrovcima tri sata, a na prelazu Šid oko sat vremena.