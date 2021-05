Ugostiteljski objekti mogu da rade do ponoći, kongresi – do 200 ljudi

Na sednici Kriznog štaba odlučeno je da ugostiteljski objekti mogu da rade do ponoći i u zatvorenom i na otvorenom, poslednja bioskopska projekcija može početi u 23h, do kada rade blagajne, trafike i kiosci mogu raditi od nula do 24h, rekla je ministarka Darija Kisić Tepavčević nakon sednice Kriznog štaba

Od sutra počinju da važe mere za kafiće i restorane.

Kako je rekla, za kongrese, naučne i poslovne, moguće je 200 osoba u zatvorenom prostoru, a do sada je bilo do 100, podseća.

Ukida se besplatan PCR za naše građane koji putuju u Nemačku, dodala je. Kako je rekla, svi oni koji se prijave na portal eUprave noćas do ponoći i vakcinišu se u narednih nedelju dana, takođe stiču pravo na 3.000 dinara.

Upitana o tome da li se razgovaralo o kršenju mera na utakmici KK Crvena zvezda – Budućnost, na kojoj su, protivno merama bile pune tribine, ministarka je rekla da je to dešavanje bilo mimo svih preporuka i da nije imalo dozvolu. „Taj sportski klub je već pre i platio još jednu kaznu. To je bilo neodgovorno, nedopustivo i tužno“, rekla je Kisić Tepavčević i dodala da moramo još malo da se strpimo da ne bismo borbu sa koronavirusom produžili. Navodi da „nemaju policajca za svakog, i da sami sebi treba da smo kontrolori“, a da osobe koje su otišle na takva dešavanja najviše nažao čine sebi i onima koje najviše vole. Nije odgovorila na pitanje da li je bilo reči o kažnjavanju Zvezde.

Na konstataciju novinara FoNeta da je postojala službena depeša policije i nalog za angažovanje policijske jedinice za obezbeđenje te utakmice, a na pitanje kako to da policija sama krši i po čijem nalogu odluku o zabrani okupljanja, ministarka je rekla: „Ajmo svi zajedno da radimo na promociji, to što se ponašamo odgovorno i uzdržavamo se od odlaska na takve manifestacije – činimo pre svega dobro i svojoj porodici. Nemojte da nam bilo kakva potencijalna sankcija bude razlog zašto se ponašamo odgovorno. Moramo da budemo odgovorni i savesni i da budemo ujedinjeni. Bez obzira na ispade pojedinih grupa ljudi – to nam samo produžava borbu sa ovim virusom“.

Rekla je da ovu jesen dočekujemo sa višim stepenom kolektivnog imuniteta, ali da on treba da se učini još jačim. Imamo dovoljno vakcina, na mladima je da sada zadaju taj završni udarac i značajan broj starijih od 16 godina se odaziva na vakcinaciju i nadamo se da će to tek da urade u narednom periodu, navela je. Istakla je i da su oni zaštitni bedem za one koji su najosetljiviji, koji ne mogu da prime vakcinu zbog bolesti. Zato, kaže, mlade osobe, iako su zdrave, treba da znaju da mogu da budu prenosioci. Nesumnjivo je da će mladi ljudi pokazati koliko su odgovorni, kao što su pokazivali i u prethodnom periodu, kada su izdržali i izolaciju, dodala je.

izvor: n1info.com