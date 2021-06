Uglavnom sunčano, ponegde lokalni pljuskovi

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, a lokalna pojava kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uz više promenljive oblačnosti, očekuje se na jugozapadu, jugu i istoku. Vetar će biti slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 11°C do 16°C, a najviša od 24°C do 29°C.

U Zaječaru više sunca, uz razvoj lokalne oblačnosti popodne. Vetar slab, severni. Najniža temperatura 13°C, a najviša dnevna temperatura oko 27°C.

U narednom periodu promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i pljuskova, kao i kiše sa grmljavinom, koji će biti učestaliji u drugom delu sedmice.

Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim, srčanim i respiratornim bolesnicima. Bolovi u mišićima i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije.

Vozače na putevima u većini krajeva zemlje danas očekuju dobri uslovi za vožnju i uglavnom suvi kolovozi, sem u južnim i jugoistočnim delovima Srbije, gde povremeni pljuskovi mogu usporavati i otežvati vožnju, saopštio Auto-moto savez Srbije.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja teretnih vozila na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije: na Horgošu – 240 minuta, na Kelebiji – 180 minuta, na Batrovcima i Šidu po 120 minuta.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).