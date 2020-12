Udruženja građana „Montoja i pravednici“: Pozivamo zaječarsku opoziciju na pregovore

Pregovori opozicije u Zaječaru za zajednički nastup na predstojećim izborima su propali, saopštilo je Udruženje građana „Montoja i pravednici“. Oni su najavili da će se obratiti i kancelariji OEBS-a da pošalju svoje predstavnike na predstojeće lokalne izbore u Zaječaru.

Pregovori opozicije su trenutno zaustavljeni, odnosno opozicija nije uspela da se dogovori da izađe sa jednom listom na lokalnim izborima u Zaječaru, saopštio je danas na konferenciji za medije Dragan Stamenković, predsednik Udruženja građana „Montoja i pravednici“.

„Opozicija nije mogla da se dogovori da izađe sa jednom listom i omogući Zaječarcima da se suprotstave ovom sistemu. Kad kažem opozicija u Zaječaru, mislim na Demokratsku stranku, na Dveri, Narodnu stranku, Pokret „Dosta je bilo“ i „Zajedno za Kotlujevac“ i Udruženje građana „Montoja i pravednici“. Moram da izrazim žaljenje zbog toga, jer je Pokret „Dosta je bilo“ izašao iz pregovora bez objašnjenja. To se po meni prenosi s republičkog nivoa. SNS može se srušiti samo ujedinjenjem prave opozicije.

Što se tiče dr Nenada Ristovića, tvrdim da on nije opozicja SNS-u. Nadao sam se da je on opozicija i da ima potencijal da sruši ovu vlast u Zaječaru. Međutim, on je dokazao u direktnim pregovorima i njegovi ljudi su potvrdili da su se deklarisali, da oni neće da deluju protiv SNS-a, već isključivo deluju protiv Boška Ničića. Ja ga pozivam, ako grešim, da on javno da izađe da kaže da je politika Aleksandra Vučića nije dobra, a takođe pozivam i DS i DB da ponovo sednemo za sto i pregovaramo”, poručio je Stamenković.

Stamenković je dodao da poziva sve iz opozicije da daju šansu Zaječarcima da imaju za kog da glasaju i da se ponovo dogovore, a Zaječarci će proceniti da li su dovoljno dobri da se suprotstave SNS-u u Zaječaru.

Goran Pujić, potpredsednik Udruženja građana „Montoja i pravednici“, naglasio je da će se za sledeće lokalne izbore obratiti međunarodnim institucijama, kako bi i oni pratili izbore u Zaječaru.

“Poučeni iskustvom sa prošlih izbora, odlučili smo da kao Udruženje građana pošaljemo OEBS-u jedan zahtev, u kojem tražimo njihovo veće angažovanje na predstojećim izborima u Zaječaru”, kaže Pujić.