Udruženja građana „Montoja i pravednici“: Izlazimo samostalno na lokalne izbore

Udruženje građana „Montoja i pravednici“ iz Zaječara saopštili su na konferenciji za medije, da će na predstojećim lokalnim izborima izaći samostalno.

Udruženja građana „Montoja i pravednici“ iz Zaječara odlučili su da na predstojeće lokalne izbore izađu samostalno, jer su nedavni pregovori sa opozicijom, kako kažu, propali. Oni su takođe najavili da od danas kreću u predizbornu kampanju za sledeće izbore.

„Pošto su ti neki pregovori sa drugim predstavnicima opozicije propali, odlučili smo da sami izađemo na predstojeće lokalne izbore. Udruženje građana „Montoja i pravednici“ sastavljeno je od pravednih i stručnih ljudi iz različitih oblasti, tako da smatramo da smo kompetentni da izađemo na sledeće izbore. Mi smo udruženje iza kog ne stoji nijedna centrala iz Beograda, nijedna politička partija, tako da odluke koje donosimo, donosimo isključivo u interesu građana ovog grada. Naš plan i program odnosi se na bolje stanje grada Zaječara. Akcenat našeg programa se stavlja na prestanak iseljavanja građana iz Zaječara, na poboljšanje infrastrukture i normalizacija političkog stanja u gradu“, istakao je Goran Pujić, potpredsednik Udruženja građana „Montoja i pravednici“.

Kako navode iz Udruženja građana „Montoja i pravednici“, oni su više puta kontaktirali ostale predstavnike iz opozicije, ali do udruživanja ipak nije došlo.

“To da samostalno izađemo na izbore nije naša volja, pokušali smo više puta da pregovaramo sa opozicijom u Zaječaru, da se udružimo. Na prošloj konferenciji smo pozvali opoziciju da nam se pridruži da zajednički izađemo na lokalne izbore, međutim, oni su to ignorisali. Smatramo da je opozicija generalno slaba, i da je bilo potrebno udruživanje, ali do toga nije došlo. Takođe, od danas proglašavam zvanično da počinjemo sa kampanjom. Mi ćemo u narednim mesecima predstaviti naš program. Na dan izbora, koji bi trebalo da budu u aprilu ove godine, pozivamo da Zaječarci između poštenih ljudi i dosadašnjih političara, izaberu najboljeg. Videli smo šta se dešavalo u prošlosti, kada smo dobili Sašu Mirkovića, Velimira Ognjenovića i Boška Ničića. Za njih smatram da su se politikom bavili iz ličnih motiva. Potrudićemo se da promenimo to, zato i želimo da učestvujemo. Podržavamo svaku protivrežimsku iskrenu organizaciju i nadam se da ćemo da sarađujemo sa njima, a ne da ratujemo”, poručio je Dragan Stamenković, predsednik Udruženja građana „Montoja i pravednici“.

Stamenković je dodao da je prvi put došlo do nerazumevanja između predstavnika opozicije, od kada se on bavi politikom.

“Prvi put je došlo do totalne diskomunikacije između mene i opozicije. To je prvi put da se desilo tako nešto za šest godina od kada se aktivno bavim politikom. Ja sam sastavio listu kao predlog kako bi trebala da izgledaju odbornička mesta u Skupštini i funkcije, gde nisam stavio na prvom mestu nikog iz našeg udruženja, prva dva mesta zauzeli su ZAokret i Demokratska stranka. Glavni krivac je njihov loš pogled na udruživanje opozicije, jer svako misli da je jači od drugog”, rekao je Stamneković.

Lokalni izbori u Zaječaru trebalo bi da budu održani u aprilu ove godine.