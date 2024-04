Učenici Gimnazije odlični na testiranju znanja latinskog jezika!

Asocijacija za klasične studije (AKSS), iz Beograda, pozvala nas zaječarsku Gimnaziju da učestvuje u testiranju znanja latinskog jezika, preko Euroklasike i Hrvatskog društva klasičnih filologa.

Euroklasika je pod pokroviteljstvom Saveta Evrope i testovi su rađeni po evropskom kurikulumu za latinski jezik. Ovaj projekat odvija se u celoj Evropi, u novembru, kada se u preko 33 evropske zemlje radi testiranje znanja latinskog jezika.

Gimnazija Zaječar učestvovala je prvi put u ovom zanimljivom projektu i organizovala je testiranje 17.11.2023.

Tokom 40 minuta, bez rečnika, radi se test sastavljen od 40 pitanja, grupisanih oko teksta na latinskom jeziku. Nakon čitanja inicijalnog teksta, pristupa se rešavanju zadataka.

Prvih 10 pitanja odnosi se na razumevanje teksta, narednih 10 na jezik i gramatiku. Sledećih 10 odnosi se na kontekst – pitanja iz antičke kulture vezana za priloženi tekst.

Na kraju, poslednjih 10 pitanja vezana su za kulturu, civilizaciju i jezičko nasleđe. Pitanja su višejezična tj postavljena su na engleskom, francuskom i hrvatskom jeziku. Svaki tačan odgovor nosi 1 poen.

Zlatna medalja dodeljuje se za 37 do 40 poena, srebrna za 33 do 36, a bronzana za 29 do 32 poena.

Učenice drugog razreda (II1) društveno-jezičkog smera Gimnazije Zaječar, osvojile su sve tri medalje tačnije, diplome.

Ljiljana Božinović osvojila je zlato sa 37 poena, Magdalena Raducić srebrnu medalju sa 33 poena i Anđela Mihailović bronzu sa 30 poena.

Učenicama su posebno bila zanimljiva pitanja iz antičke kulture, kao i pitanja vezana za kulturu i civilizaciju.

Direktor Gimnazije Zaječar, Srđan Stanojević, čestitao je učenicama na osvojenim nagradama i uručio im ELEX diplome (European Latin Examination), u prisustvu njihove nastavnice latinskog jezika, Dragice Veljković.

Čestitamo učenicama na ostvarenom plasmanu!

ZaječarOnline/O.B.