U Zvezdanu nastavljeno asfaltiranje ulica

Realizacija projekta „Sanacija i rehabilitacija seoskih ulica i sokaka 2020–2025” nastavljena je u Zvezdanu, a asfaltirane su dve ulice, kod škole. U ovoj prvoj fazi radova biće asfaltirano blizu 700 metara.

U Zvezdanu kod Zaječara nastavljeno je asfaltiranje ulica. Radove je obišao gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, a prema njegovim rečima, ovim se nastavlja realizacija projekta „Sanacija i rehabilitacija seoskih ulica i sokaka 2020–2025”.

“Imamo oko 5 ekipa trenutno na terenu, na različitim lokacijama. U Zvezdanu nastavljamo sa asfaltiranjem, blizu 700 metara, a za ove radove utrošeno je 310 tona asfaltne mase. Vrednost radova u Zvezdanu je oko 5,5 miliona dinara sa PDV-om. Danas se radi oko 400 metara, a sledeće nedelje u Zvezdanu biće urađeno još 280 metara. Mi proširujemo put, jer će Zvezdan biti najverovatnije među prvim selima gde će biti urađena kanalizacija, jer će ovde biti priključen kanalizacioni kolektor koji se gradi za fabriku “Aptiv”. Radimo svuda odvodne kanale u ulicama koje su sa nagibom, da voda ne bi, kao do sada, odnosila asfalt ovim stanovnicima. Nemojmo gledati da li su izbori ili ne, to je manje bitno. Bitno je da to ljudima ostaje. Neke od ovih ulica nisu rađene 30, 40 pa i 50 godina. Ovo radimo zbog ljudi ne zbog izbora”, zaključio je Ničić.

Ničić je dodao da će sutra biti započeti radovi u ulicama Ivana Milutinovića, Pavla Ilića i Save Kovačevića.

“Što se infrastrukturnih radova i vrednosti tiče, najbitniji je završetak ulica Ivana Milutinovića, Pavla Ilića i Save Kovačevića koju ćemo sutra obići zajedno sa ministrom Momirovićem. Na to smo čekali godinu i po dana. Radove u Vojničkoj ulici nismo planirali ali se desilo da smo pronašli sredstva i za nju. Lokalna samouprava koja ima pomoć države je lokana samouprava koja ima perspektivu. Ulica Ivana Milutinovića sa dve bočne ulice je projekat koji je vredan 2 miliona evra. Vojnička ulica koja je dosta široka, sa PDV-om košta oko 14 miliona dinara. Međutim, imamo mi imamo pomoć Republike Srbije.”

Za narednu nedelju najavljeno je i asfaltiranje u Vražogrncu.