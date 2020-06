U Zaječaru veoma toplo, oko 29 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti toplo vreme, a posle podne će doći do lokalnog razvoja oblačnosti.

U Srbiji će danas i dalje biti toplo vreme, a posle podne će doći do lokalnog razvoja oblačnosti, dok su u planinskim predelima mogući pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, severozapadni i severni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 29 stepeni do 32 stepena.

U Zaječaru sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, zapadni. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.

Do petka će biti pretežno sunčano i toplo, sa retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova i grmljavina. Za vikend, promenljivo i malo svežije sa pljuskovima i grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za utorak 30. jun 2020.

Očekivane biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom. Glavobolјa, nervoza i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučiju se umerene fizičke aktivnosti i adekvatna zaštita od UV zračenja.