U Zaječaru vedro, ali svežije, oko 19°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije.

U Srbiji će danas vreme biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, a u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni vetar. Jutranja temperatura kretaće se od 7°C do 12°C, najviša dnevna od 16°C na zapadu, do 23°C na jugoistoku i istoku zemlje.

U Zaječaru vedro i sunčano, ali svežije. Duvaće umeren vetar, zapadnog pravca. Najniža temperatura 7°C, a najviša dnevna temperatura oko 19°C.

U narednih sedam dana toplije, dnevna temperatura oko i malo iznad proseka. U utorak pretežno sunčano. Od srede do subote biće promenljivo oblačno, u sredu u brdsko-planinskim, a zatim i u ostalim predelima mestimično sa kišom i lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 3. maj 2021.

Nešto povolјnije biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Kod osoba sa respiratornim i srčanim problemima moguće su izvesne tegobe. Pospanost, glavobolјa i razdražlјivost su očekivane meteorpatske reakcije.

AMSS: Povoljni uslovi za odvijanje saobraćaja

Danas je nešto hladnije u odnosu na prethodne dane, ali biće prijatni uslovi za vožnju i putovanja, sa umerenim intezitetom saobraćaja.

Frekvencija saobraćaja na glavnim putnim pravcima tokom dana može se menjati i povremeno pojačavati, ali ne bi trebalo da donosi zastoje na mestima na kojima je saobraćaj usporen zbog započetih radova, kao ni duža zadržavanja na onim najfrekventnijim naplatnim rampama, uz povremeno veći broj vozila na pojedinim graničnim prelazima, saopstio je AMSS.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama trenutno. Na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.