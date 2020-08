U Zaječaru umereno oblačno, oko 31 stepen

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno. U centralnim i južnim krajevima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa obilnijom količinom kiše. Na severu sa dužim sunčanim peoriodima, uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, istočni, severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 19, najviša dnevna od 23 stepena do 30 stepeni.

U Zaječaru promenljivo oblačno. Vetar umeren, istočni. Najniža temperatura oko 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.

Narednih dana promenljivo oblačno, na severu sa periodima sunčanog vremena, a uglavnom u centralnim i južnim predelima sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 6. avgust 2020.

Očekuje se postepeno pobolјšanje biometeoroloških prilika. Tokom većeg dela dana oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Glavobolјa i razdražlјivost su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja.

AMSS: Oprez u vožnji zbog mokrih kolovoza

Vozače i danas očekuju nestabilne i promenljive vremenske prilike zbog mokrih kolovoza, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS apeluju na vozače da budu oprezni i vožnju prilagode uslovima na putu.

Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja.