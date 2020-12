U Zaječaru umereno do potpuno oblačno

U celoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, ponegde slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, ujutru ponegde magla, a posle podne, uveče i tokom noći na severu i istoku ponegde slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od -1°C do 4°C, najviša dnevna od 7°C do 11°C, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 4°C.

U Zaječaru oblačno i suvo. Vetar slab, istočni. Najniža temperatura 3°C, a najviša dnevna temperatura oko 4°C.

Jutarnje temperature u Timočkoj Krajini:

-3 ºC Babin Zub;

-1 ºC Lukovo i Žagubica;

0 ºC Кlokočevac;

+1 ºC Bor, Кladovo, Svrljig, Sokobanja, Zaječar;

+3 ºC Negotin;

+4 ºC Кnjaževac.

U sredu i četvrtak biće osetno toplije sa dnevnom teperaturom znatno iznad proseka. U sredu razvedravanje, samo je još ujutro uz više oblačnosti ponegde moguća slaba kiša.

Biometeorološka prognoza za utorak 22. decembar 2020.

Biometeorološke prilike će biti relativno povolјne za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se i dalјe savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. Kod osetlјivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažem obliku. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.

AMSS: Oprez zbog kiše

Vozače u Srbiji danas očekuju magla i smanjena vidljivost na pojedinim deonicama, a slaba kiša pada na području Sremske Mitrovice i Negotina. Preporučuje se oprezna vožnja, saopštio je Auto moto savez Srbije.

Usled pojave magle, vidljivost je smanjena na: Čestobrodici (od 70 m do 100 m); Crnom Vrhu (do 100 m); Rtnju (do 100 m); putnim pravcima u opštini Majdanpek (do 150 m); na Tresibabi vidljivost je smanjena do 50 m.

Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34).

Na brojnim deonicama u toku su radovi, pa je potreban dodatni oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.

Putnička vozila jutros čekaju oko sat vremena na Horgošu, Batrovcima i Šidu, na Kelebiji desetak minuta, a na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.