U Zaječaru tropski dan, do 37 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti sunčan i vreo dan, a na severu u večernjima satima moguća kiša.

U Srbiji sunčano, na severu i zapadu malo svežije, u ostalim krajevima i dalje veoma toplo. Uveče i noću na zapadu i severu naoblačenje ponegde s pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na severozapadu severozapadni. Najniža temperatura od 16 stepeni do 23 stepena, najviša od 26 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku.

U Zaječaru sunčano i veoma toplo. Vetar slab, severoistočni. Najniža temperatura oko 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni.

Prvog septembarskog dana biće umereno oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana delimično razvedravanje najpre na severu i zapadu.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 31. avgust 2020.

Relativno nepovolјne bimeteorološke prilike za većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Izvestan oprez se preporučuje u saobraćaju.

AMSS: Zbog radova u toku izmene režima na brojnim deonicama

Vozače danas očekuju dobri uslovi u saobraćaju, ali su zbog radova u toku su izmene režima na brojnim deonicama, pa treba prilagoditi brzinu uslovima na putu i pratiti saobraćajnu signalizaciju, saopštio je AMSS.

Najavljene su i privremene obustave saobraćaja zbog Međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, od sutra do 4. septembra, i to u prvoj etapi od Republike Srpske do Zlatibora, zatim od Mionice do Požarevca, od Zrenjanina do Novog Sada i od Beograda do Bijeljine (BiH).

AMSS podseća vozače da sutra počinje školska godina i da pažljivom vožnjom treba đacima da omoguće bezbednost na putu do škole.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na graničnim prelazima kamioni jutros čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu sat i po, na Kelebiji i na Batrovcima dva sata, a na ostalim prelazima nema zadržavanja.