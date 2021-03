U Zaječaru temperatura oko 11°C, promenljivo oblačno

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da se u celoj zemlji danas očekuje vedro vreme, ali uz prolazno naoblačenje.

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano vreme, uz prolazno naoblačenje pre podne u Banatu i na istoku zemlje, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -2°C do 5°C, a najviša dnevna od 9°C do 13°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno i suvo. Duvaće umeren do jak vetar, severoistočnog pravca. Najniža temperatura -1°C, a najviša dnevna temperatura oko 11°C.

Do petka ujutru po kotlinama jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana sunčano uz postepeni porast temperature.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 1. mart 2021.

Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i glavobolјe. Savetuje se adekvatno odevanje u skladu sa temperaturom vazduha tokom dana.

AMSS: Dobri uslovi za vožnju

Na putevima u Srbiji vozače danas očekuju suvi kolovozi i dobri uslovi za vožnju, samo će ujutru biti slabe sumaglice u kotlinama i duž reka.

Očekuje se pojačan saobraćaj u gradovima, a na autoputevima i glavnim putnim pravcima nema prekida i vanrednih zastoja. U toku su radovi na brojnim deonicama i AMSS poziva vozače da u zonama radova voze sporije i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Na izlaz iz zemlje teretna vozila na Batrovcima i na Kelebiji čekaju 180 minuta, a na Šidu i Horgošu oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.