U Zaječaru sunčano, temperatura oko 22°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biće sunčano, dok se od sredine dana očekuje promenljivo oblačno.

U Srbiji danas ujutro i pre podne biće pretežno sunčano, dok se od sredine dana očekuje promenljivo oblačno i suvo. U južnim i jugozapadnim krajevima zemlje, veći deo dana će biti promenljivo oblačno, kasnije po podne i uveče doći će do postepenog smanjenja oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6°C do 12°C, a najviša dnevna od 21°C do 24°C.

U Zaječaru pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno. Duvaće severozapadni vetar, umerenog inteziteta. Najniža temperatura 10°C, a najviša dnevna temperatura oko 22°C.

Do kraja nedelje očekuje suvo vreme, u jutarnjim i prepodnevnim satima biće pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 3. jun 2021.

Povolјne biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih i meteoropata. Izvestan oprez se savetuje mentalno nestabilnim osobama, kao i učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Umeren saobraćaj

Saobraćaj na putevima Srbije jutros je umeren, a kolovozi su pretežno suvi, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Jutarnje magla ima na putevima u kotlinama, pored rečnih tokova i pored kanala u Vojvodini.

Zbog mogućih odrona vozači se upozoravaju da voze pažljivo pored Zapadne Morave, duž Đerdapske magistrale i na putevima koji vode kroz planinske i druge useke.

Na naplatnim stanicama auto-puteva nema zadržavanja.

Nema zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima. Kamioni se na graničnom prelazu Horgoš zadržavaju oko dva sata.