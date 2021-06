U Zaječaru sunčano, popodne moguće naoblačenje

U Srbiji se danas pre podne očekuje pretežno sunčano vreme, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljusak i grmljavina. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 9°C do 16°C, najviša od 24°C do 29°C.

U Zaječaru sunčano, popodne moguće lokalno naoblačenje. Vetar slab, severni. Najniža temperatura 14°C, a najviša dnevna temperatura oko 28°C.

Do ponedeljka promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Od utorka pretežno sunčano i toplije.

Relativno povolјne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetlјivim osobama. Izvestan oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolјu. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja.

Iz AMSS upozoravaju vozače na oprez zbog sve više motociklista na putevima, a danas u popodnevnim satima zbog mogućih mokrih kolovoza usled kiše.

Na naplatnim rampama na auto-putevima i na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja.

Teretna vozila čekaju na izlaz iz zemlje na graničnom prelazu Horgošu pet sati, na prelazu Kelebija i Batrovci kamioni čekaju po tri sata.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).