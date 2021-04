U Zaječaru sunčano, oko 19°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti sunčano i toplije.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa više sunčanih intervala, a posle podne na severu i zapadu zemlje sa kišom. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 3°C do 8°C, najviša dnevna od 15°C do 20°C.

U Zaječaru u većem delu dana sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren, zapadni. Najniža temperatura 9°C, a najviša dnevna temperatura oko 19°C.

Narednih dana i dalje promenljivo oblačno, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 26. april 2021.

Očekivane biometeorološke prilike mogu doprineti pogoršanju tegoba kod reumatičara i psihički obolelih osoba. Poseban oprez i striktno poštovanje prepisane terapije se savetuje osobama sa varijabilnim krvnim pritiskom. Kod zdravih osoba su mogući umor i neraspoloženje. Neophodan je dodatna koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

AMSS: Prolećni, uslovi za vožnju

Još nekoliko radnih dana pre prvomajskih i uskrašnjih praznika donose dobre i prave prolećne uslove za vožnju, uz očekivano pojačani intenzitet saobraćaja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.