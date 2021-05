U Zaječaru sunčano i vedro, temperatura oko 25°C

U Srbiji danas svežije, na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ujutro i pre podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom uz postepeno razvedravanje. Posle podne se samo u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severnog pravca. Jutarnja temperatura od 7°C do 15°C, najviša dnevna od 21°C do 25°C.

U Zaječaru sunčano i vedro. Duvaće umeren vetar, zapadnog pravca. Najniža temperatura 13°C, a najviša dnevna temperatura oko 25°C.

Do kraja perioda promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Dnevna temperatura ispod i oko proseka.

Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim obolјenjima tegobe su i dalјe moguće usled očekivanih biometeoroloških prilika. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti reumatski bolovi, glavobolјa i nervoza. Preporučuje se adekvatno odevanje, kao i oprez u saobraćaju.

Vozače u Srbiji očekuje promenljivo vreme, sa najavljenim padavinama koje zahtevaju oprezniju vožnju. Na putevima kod planinskih i stenskih useka je moguća pojava odrona.

Saobraćaj je umerenog intenziteta.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji. Na teretnim terminalima vozila na izlazu iz zemlje čekaju nešto duže.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).