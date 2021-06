U Zaječaru sunčano, do 38°C, popodne moguće naoblačenje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti sunčano i toplo, dok je popodne moguć lokalni razvoj oblačnosti.

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo veći deo dana, a posle podne promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuje veća količina padavina i pojava grada. Za područje cele Srbije, izuzev Bačke i Srema, na snazi je narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme. Vetar slab promenljiv, na severu i zapadu slab do umeren severozapadni. Temperature će se kretati ujutru od 17°C do 25°C, najviša dnevna od 36°C do 39°C.

U Zaječaru sunčano i veoma toplo. Popodne je moguć lokalni razvoj oblačnosti sa slabom kišom mestimično. Duvaće slab vetar, jugozapadnog pravca. Najniža temperatura 21°C, a najviša dnevna temperatura oko 38°C.

Naredna dva dana sunčano i manje toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u centralnim i južnim predelima.

Biometeorološka prognoza za petak 25. jun 2021.

Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha i vrlo visokog indeksa UV zračenja savetuje se svima, naročito srčanim bolesnicima, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbegavanje direktnog izlaganja suncu. Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, u kojima vrednost temperature ne sme biti niža od 8 stepeni Celzijusove skale u odnosu na spolјašnju. Tokom poslepodneva i večeri, posebno u severnim delovima zemlјe, oprez se savetuje pacijentima sa respiratornim problemima.

AMSS: Veći intezitet saobraćaja

Početak letnje turističke sezone znači i da danas s prvim popodnevnim satima i u predstojećim danima vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj, saopštio AMSS.

Iz AMSS vozačima savetuju da zbog visokih temperatura na put kreću u jutarnjim satima ili kasnije popodne.

Prema poslednjim informacijama JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji. Na teretnim terminalima vozila na izlaz iz Srbije na Horgošu čekaju četiri sata, a na Batrovcima 60 minuta.

AMSS skreće pažnju da su u toku radovi na brojnim deonicama puteva.

U istočnoj Srbiji radovi se odvijaju na putevima: Negotin – Zaječar, Zaječar – Кnjaževac, na deonici Golo Brdo – HE Đerdap I, kao i na putu Zaječar – Paraćin u zoni tunela „Grza“.