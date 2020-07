U Zaječaru sunčano, do 27 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano.

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 25 do 29 stepeni.

U Zaječaru sunčano i toplo. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura oko 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.

Do subote sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 30 stepeni do 34 stepena. U subotu posle podne i uveče mestimično pljuskovi i grmljavina. Od nedelje pretežno sunčano i malo svežije sa najvišom temperaturom od 25 do 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza za sredu 8. jul 2020.

Očekivane biometeorološke prilike uticaće povolјno na većinu hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe se mogu očekivati kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.