U Zaječaru sneg, temperatura oko 3°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti oblačno sa slabim snegom.

Danas će biti pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom i to uglavnom na jugozapadu i jugu zemlje, kao i u oblasti Homolja, dok se na jugoistoku Srbije očekuje i slaba kiša. U Vojvodini ujutru prestanak snega, tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, na severu i u Timočkoj Krajini sredinom dana povremeno jak. Jutarnja temperatura od -4°C do 0°C, najviša dnevna od 0°C do 4°C.

U Zaječaru oblačno, povremeno sa slabim snegom. Vetar umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura -4°C, a najviša dnevna temperatura oko 3°C.

Narednih dana biće umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom, a više padavine očekuje se u četvrtak i to u jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Za vikend i početkom sledeće sedmice ledeni dani, ujutru uz umeren i jak mraz i dnevnu temperaturu ispod nule.

Biometeorološka prognoza za sredu 13. januar 2021.

Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za hronično obolele. Oprez se savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima, kao i poremećaji sna su moguće meteoropatske reakcije. Dodatna pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Dobra prohodnost na glavnim putnim pravcima

Vozače očekuje dobra prohodnost na autoputevima i putevima I i II prioriteta.

U nižim predelima kolovozi su mokri ili pod manjim snežnim pokrivačem kojeg ima u raskvašenom stanju, dok na putevima II i III prioriteta u višim predelima snega ima od 5 do 10 cm, saopštio je AMSS.

Na jugu zemlje zbog izlivanja reka na jednom broju puteva III prioriteta na području Leskovca, Pirota i Dimitrovgrada još uvek je saobraćaj obustavljen.

Do prekida saobraćaja došlo je i na deonici Kaonik-Đunis-Deligrad zbog izlivanja Južne Morave. Oprezna vožnja savetuje se zbog nižih temperatura kada je moguće formiranje leda i poledice, posebno u jutarnjim i večernjim časovima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije” na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Prema informacijama Uprave granične policije, u 05:10 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Teretna vozila na Horgošu, na izlazu, čekaju 180 minuta, Kelebiji, 60, Šidu 60, Batrovcima, 180 minuta.