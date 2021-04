U Zaječaru smena sunca i kiše, temperatura oko 20°C

U celoj zemlji biće promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom. Sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar umeren do jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8°C do 12°C, a najviša od 18°C do 21°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno, u toku dana mestimično sa kišom. Vetar umeren, zapadni. Najniža temperatura 9°C, a najviša dnevna temperatura oko 20°C.

Za vikend u svim krajevima zahlađenje s kišom. Više padavina u centralnim i južnim krajevima Srbije. Na planinama sneg.

Biometeorološka prognoza za petak 2. april 2021.

Biometeorološka situacija je i dalјe nepovolјna za osobe sa kardio i cerebrovaskularnim obolјenjima. Oprez se savetuje astmatičarima. Kod meteoropata moguća je razdražlјivost i neraspoloženje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.

AMSS: Oprez zbog mokrih kolovoza

Vozače na putevima u Srbiji danas očekuju mokri kolovozi mestimično uz kišu i pljuskove, pa su mogući i povremeni zastoji i usporena vožnja.

Iz AMSS-a pozivaju vozače na oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije posebno u zonama radova gde su uvedene izmene u režimu saobraćaja, i da paze na stanje kolovoza i brzinu prilagode uslovima na putu.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Na graničnim prelazima jutros nema čekanja dužih od 15 minuta, osim na Horgošu gde se putnička vozila zadržavaju oko pola sata, dok kamioni čekaju oko sat vremena na Batrovicima i Šidu.