U Zaječaru sa sunčanim intervalima, oko 13°C

U celoj zemlji umereno oblačno i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno, suvo i još toplije. Posle podne i uveče na severu naoblačenje mestimično sa kišom, koje će se tokom noći proširiti na zapadne i centralne krajeve. Vetar slab, na severu i planinama umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 0°C do 8°C, najviša dnevna od 11°C na jugoistoku do 21°C na zapadu Srbije.

U Zaječaru sunčano. Posle podne postepeno naoblačenje, uglavnom suvo. Vetar umeren, jugozapadni. Najniža temperatura 7°C, a najviša dnevna temperatura oko 13°C.

Jutarnje temperature u Timočkoj Krajini:

+4 °C Кnjaževac;

+3°C Bor, Кladovo;

+2°C Кlokočevac;

+1 °C Zaječar, Svrljig;

+0°C Žagubica, Lukovo, Sokobanja i Babin Zub.

Od petka do nedelje oblačno sa padavinama. U planinskim predelima sneg se očekuje od petka uveče do kraja vikenda, pri čemu ce doći do stvaranja i značajnijeg povećanja visine snežnog pokrivača, naročito u subotu. U nižim predelima će padati prvo kiša. U subotu će na severu biti uglavnom suvo, u ostalim krajevima očekuje se prelazak kiše u sneg.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 24. decembar 2020.

Nepovolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba, a naročito za srčane bolesnike i reumatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima. Preporučuje se dodatan oprez u saobraćaju.

AMSS: Vozače očekuju dobri uslovi saobraćaja

Magle i sumaglice ima na području Velikog Gradišta, Smederevske Palanke i Кraljeva, saopštio je Auto-moto savez Srbije. Zbog pojave magle smanjena je vidljivost i na auto-putu E-75, na deonici petlja Bubanj potok – granica SRB/RSM (Preševo), kao i na auto-putu E-80, petlja Trupale – granica SRB/BUG (Gradina), navode Putevi Srbije.

Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34).

Učesnike u saobraćaju i danas očekuje relativno toplo vreme za ovo doba godine.

Svakako ne treba zanemariti i nešto niže temperature u jutarnjim i večernjim časovima, kao ni klizave kolovoze, zbog čega iz AMSS svim vozačima savetuju da budu izuzetno oprezni u vožnji, posebno preko mostova i nadvožnjaka, kao i kroz podvožnjake i tunele.

Vozači treba da imaju više strpljenja i tolerancije i kada naiđu na deonice gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja.

Na naplatnim rampama u Srbiji nema zadržavanja.

Na putničkim terminalima na Horgošu na izlazu iz zemlje čekaju sat vremena, a na Batrovcima oko pola sata. Кamioni na prelazu Sremska Rača čekaju oko sat vremena.