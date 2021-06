U Zaječaru promenljivo oblačno, oko 18°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom.

U Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno, na severu zemlje sa više sunca. U toku dana mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, a na visokim planinama ujutru i sa kratkotrajnim snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7°C do 12°C, a najviša dnevna od 16°C do 19°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno, u toku dana moguća kratkotrajna kiša. Duvaće umeren do jak vetar, severozapadnog pravca. Najniža temperatura 8°C, a najviša dnevna temperatura oko 18°C.

Narednih dana pretežno sunčano i toplije. Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za utorak 1. jun 2021.

Uticaj vremenskih prilika neće pogodovati hroničnim bolesnicima, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Oprez se naročito savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolјe i nervoze moguće su kod svih osetlјivih osoba. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

AMSS: Kiša otežava saobraćaj

Vozače na putevima u Srbiji i danas očekuje kiša koja će usloviti usporeniju vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Mogući su zastoji. Saobraćaj mogu otežati i nanosi zemlje na kolovozu.

Intenzitet saobraćaja u gradovima je umeren, ali AMSS upozorava na deonice na kojima su u toku radovi.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja. Kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš i Batrovci čekaju oko dva sata.

AMSS skreće pažnju da su u toku radovi na brojnim deonicama puteva.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje vozila. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 16.04.2021. godine do 15.07.2021. godine, kod Jelašnice, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar – Кnjaževac (od km 144+990 do km 148+180), biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza.

Кod skretanja za Jelašnicu, saobraćaj će biti preusmeren na paralelni put uz državni put I B reda br. 35, uz dvosmerno odvijanje saobraćaja, osim na starom mostu preko Jelašničke reke, gde će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila pomoću semafora. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza.

Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka.

Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.