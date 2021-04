U Zaječaru promenljivo oblačno i toplije, do 17°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti promenljivo oblačno i malo toplije.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, kratkotrajna kiša samo ponegde, a u višim planinskim predelima kratkotrajni sneg. U toku noći doći će do razvedravanja. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1°C do 7°C, najviša dnevna od 16°C do 20°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno i toplije, u većem delu dana suvo. Vetar umeren, zapadni. Najniža temperatura 4°C, a najviša dnevna temperatura oko 17°C.

U četvrtak se očekuje malo toplije, pre podne pretežno sunčano, po podne naoblačenje, uveče i noću kiša, u višim planinama sneg. U petak hladnije, na severu ujutro kiša, zatim razvedravanje, u ostalim krajevima oblačno, mestično kiša, u višim planinama sneg.

Biometeorološka prognoza za sredu 21. april 2021.

Očekuju se povolјnije biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih, ali nešto izraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici. Od meteoropatskih reakcija mogući su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa.

AMSS: Uslovi pravi prolećni

Vozače danas očekuju pravi prolećni vremenski uslovi, sa pretežno suvim kolovozima.

Svežija, a ponegde i maglovita jutra biće na putevima u kotlinama, pored kanala u Vojvodini i rečnih tokova u ostalim krajevima Srbije.

Kako upozorava Auto-moto savez Srbije, ni danas nisu isključeni mestimično vlažni kolovozi zbog mogućih lokalnih pljuskova koje metereolozi najavljuju, zato je potrebna pažljivija vožnja bez obzira na duže sunčane intervale u pojedinim krajevima naše zemlje. Zbog radova, kojih ima na velikom broju državnih puteva I i II reda saobraćaj se na pojedinim mestima odvija sporije i uz moguće povremeno kraće zastoje.

Prema informacijama dobijenim od Javnbog preduzeća “Putevi Srbije”, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Prema najnovijim informacijama Uprave granične Policije, dobijenim u 5:15, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Na teretnim terminalima, na izlazu iz zemlje, na prelazima Horgoš i Kelebija čeka se tri sata, na Batrovcima dva sata, a na prelazu Šid četiri sata.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.