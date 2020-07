U Zaječaru pretežno sunčano, oko 29 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Srbiji su mogući pljuskovi i grmljavina, ponegde i nepogode sa velikom količinom padavina, od 20 do 40 milimetara za kratko vreme, kao i gradom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 26 do 29 stepeni.

U Zaječaru pretežno sunčano. Popodne ponegde moguće naoblačenje s kišom. Duvaće slab, zapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.

Do utorka će biti promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde su moguće i nepogode sa velikom količinom padavina i gradom. Od srede pretežno sunčano.

Biometeorološka prognoza za subotu 4. jul 2020.

Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Osećaj umora i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se primena adekvatne zaštite od UV zračenja.