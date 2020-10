U Zaječaru pretežno sunčano, oko 21 stepen

U celoj zemlji ujutru će biti malo oblačno, a tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji ujutro po kotlinama i rečnim dolinama mestimično će biti magle, u ostalim krajevima malo i umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 7°C do 11°C , a najviša od 18°C do 22°C.

U Zaječaru pretežno sunčano i toplije u odnosu na prethodne dane. Vetar umeren, jugozapadni. Najniža temperatura 7°C, a najviša dnevna temperatura oko 21°C.

U utorak toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti. Zatim do subote umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 26. oktobar 2020.

Očekivana biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se i dalјe savetuje osobama sa srčanim i cerebrovaskularnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Usled priliva nešto toplijeg vazduha, savetuje se izbegavanje većih fizičkih napora.

AMSS: Povoljnije vremenske prilike, pojačan intenzitet saobraćaja

Iz AMSS-a saopštavaju da vozače ovog prvog radnog dana u poslednjoj nedelji oktobra očekuju nešto povoljnije vremenske prilike i sa uglavnom suvim kolovozima.

Pojačan intenzitet saobraćaja treba očekivati na prilaznim putevima većih gradova, kao i na gradskim saobraćajnicama.

Magla i sumaglica smanjuju vidljivost na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure kao i na mostovima, pa se vozačima savetuje veću opreznost za volanom.

Na napatnim rampama nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja, dok kamioni na Kelebiji i Horgošu na izlazu iz zemlje čekaju sat vremena, na Batrovcima dva sata.